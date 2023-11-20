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لاعبو وجهاز المنتخب الأولمبى يطمئنون على حسام عبد المجيد بعد إصابته

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القاهرة - سامية سيد - اطمأن لاعبو وجهاز المنتخب الأولمبي على حسام عبد المجيد بعد إصابته في مران اليوم، بمعسكر المنتخب الذى يقام بالعاصمة الإدارية الجديدة استعدادًا للمشاركة في دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024.

 

وأكد الجهاز الطبي للمنتخب الأولمبي لكرة القدم استقرار حالة حسام عبد المجيد بعد إصابته فى تدريبات اليوم بإحدى الكرات المشتركة، وقام محمود حرب المدير الادارى رفقة دكتور طارق سليمان طبيب المنتخب ود.صلاح عاشور أخصائي التأهيل والعلاج الطبيعي وعدد من اللاعبين بالاطمئنان على اللاعب وأسفرت الفحوصات الطبية عن حاجة اللاعب لعمل تعديل بسيط لرد عظمة الحاجز الأنفي.

 

وواصل المنتخب الأولمبي لكرة القدم اليومية تدريباته فى معسكره المغلق بالعاصمة الإدارية فى إطار استعداده للمشاركة فى دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024، وسيطر الحماس على تدريبات اليوم التى شهدت هطول الأمطار.

 

وشهد مران اليوم إصابة حسام عبد المجيد فى الأنف خلال إحدى الكرات المشتركة، وأجري له دكتور طارق سليمان رئيس الجهاز الطبي الإسعافات الأولية وطمأن الجهاز الفني واللاعبين عليه.

 

وتقرر إجراء أشعة على اللاعب لزيادة الاطمئنان عليه بناء على توجيهات الجهاز الطبي، ورافق اللاعب لإجراء الاشعة كل من الدكتور صلاح عاشور أخصائي التأهيل والعلاج الطبيعي، وأحمد شوقي أخصائي التدليك.

 

على صعيد متصل قرر ميكالى المدير الفني للمنتخب تعديل برنامجه التدريبي اليوم حيث بدأه مبكرًا فى تمام الساعة الثالثة والنصف بدلا من السادسة مساء وذلك لمتابعة مباراة المنتخب الأول مع سيراليون فى تصفيات كأس العالم .

 

 

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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