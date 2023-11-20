شكرا لقرائتكم خبر عن لاعبو وجهاز المنتخب الأولمبى يطمئنون على حسام عبد المجيد بعد إصابته والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اطمأن لاعبو وجهاز المنتخب الأولمبي على حسام عبد المجيد بعد إصابته في مران اليوم، بمعسكر المنتخب الذى يقام بالعاصمة الإدارية الجديدة استعدادًا للمشاركة في دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024.

وأكد الجهاز الطبي للمنتخب الأولمبي لكرة القدم استقرار حالة حسام عبد المجيد بعد إصابته فى تدريبات اليوم بإحدى الكرات المشتركة، وقام محمود حرب المدير الادارى رفقة دكتور طارق سليمان طبيب المنتخب ود.صلاح عاشور أخصائي التأهيل والعلاج الطبيعي وعدد من اللاعبين بالاطمئنان على اللاعب وأسفرت الفحوصات الطبية عن حاجة اللاعب لعمل تعديل بسيط لرد عظمة الحاجز الأنفي.

وواصل المنتخب الأولمبي لكرة القدم اليومية تدريباته فى معسكره المغلق بالعاصمة الإدارية فى إطار استعداده للمشاركة فى دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024، وسيطر الحماس على تدريبات اليوم التى شهدت هطول الأمطار.