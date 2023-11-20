شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار الأهلى اليوم الأحد 19 / 11 / 2023 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد النادي الأهلى اليوم الأحد 19 / 11 / 2023 العديد من الأحداث المهمة، سواء فيما يخص الفريق الكروي أم باقي الفرق الرياضية، وأهم الأحداث التي تهم مشجعي القلعة الحمراء.

موديست وكريستو ينتظمان فى مران الأهلى ببداية التحضير لمباراة ميدياما انتظم ثنائى الأهلى الفرنسى أنتوني موديست والتونسى محمد الضاوي كريستو، فى تدريبات الفريق اليوم الأحد، فى بداية التحضير لمباراة ميدياما الغاني فى افتتاح مشواره بدور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا، بعدما عاد الثنائى من بلادهما عقب انتهاء الإجازة التي حصلا عليها من قبل الجهاز الفني. واستأنف فريق الأهلى بقيادة السويسري مارسيل كولر تدريباته مساء اليوم، الأحد، على استاد مختار التتش بعد حصول اللاعبين على راحة سلبية لمدة أسبوع عقب التعادل مع الجونة بهدف لكل فريق في الدوري المصري

انتظم الثنائي إمام عاشور وحسين الشحات لاعبا الأهلي في مران فريقهما اليوم الأحد، عقب استبعادهما من معسكر منتخب بلادهما بعد مباراة جيبوتي في أولى جولات التصفيات الأفريقية المؤهلة إلى كأس العالم 2026.واستأنف الأهلي تدريباته الجماعية اليوم بعد أسبوع من الراحة عقب الانتهاء من مباراته ضد الجونة والمؤجلة من الأسبوع الرابع من عمر مسابقة الدوري المصري.

ترددت أنباء خلال الفترة الماضية عن طلب من مسئولي نادى مودرن فيوتشر ضم اللاعب التونسى أحمد الضاوى "كريستو" صانع العاب فريق الاهلى خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، واستغلال عدم مشاركة اللاعب بصفة أساسية. وكشف مصدر داخل نادى مودرن فيوتشر لليوم السابع أنه لا يوجد تفاوض على ضم اللاعب إطلاقا، حيث لا يوجد بقائمة الفريق الأول وتحت السن مكان لتواجد اللاعب وضمه ولكن هذا من أفضل المواهب الصاعدة في قارة أفريقيا. الأهلي يستعيد لاعبيه الدوليين وديانج فى مران الثلاثاء استعداداً لـ ميدياما يستعيد الأهلي لاعبيه الدوليين فى مران الفريق بعد غد، الثلاثاء، وكذلك المالي آليو ديانج لاعب وسط الفريق عقب انتهاء مشاركتهم فى مباريات الأجندة الدولية الحالية.ويستأنف الأهلي تدريباته اليوم، الأحد، بعد راحة حصل عليها الفريق لمدة أسبوع عقب مباراة الجونة التي أقيمت مساء السبت قبل الماضي بالدوري وانتهت بالتعادل 1/1، ويستعد الأهلي لمباراة ميدياما الغاني بدوري أبطال أفريقيا السبت المقبل، ويتدرب المارد الأحمر بدون لاعبيه الدوليين والأجانب المتواجدين مع منتخب بلادهم حالياً.

اتفق مسئولو النادي الأهلي مع الجنوب أفريقي بيرسي تاو لاعب الفريق على تواجد الأخير فى القاهرة خلال الساعات الأولى من صباح الأربعاء المقبل، ليكون جاهزاً للمشاركة في مران الفريق مساء اليوم ذاته استعداداً لمواجهة ميدياما الغاني بدوري أبطال أفريقيا. وشارك بيرسي تاو مع منتخب بلاده فى مباراة بنين التي أقيمت أمس، السبت، باستاد "موزيس مابيدا" ضمن منافسات الجولة الأولي من المجموعة الثالثة فى تصفيات كاس العالم 2026، والمقرر إقامتها فى كل من أمريكا والمكسيك وكندا. وفازت جنوب أفريقيا على بنين بهدفين مقابل هدف، أحرز بيرسي تاو هدفاً بعد مرور دقيقتين فقط على بداية اللقاء، بعد تلقيه تمريرة انفرد على إثرها بالمرمي، قبل أن يسدد الكرة على يسار الحارس، لحظة خروجه من مرماه.

يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقع كلمتك عبر جوجل نيوز