شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة مصر القادمة بعد الفوز على سيراليون فى تصفيات كأس العالم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نجح المنتخب المصرى في تحقيق الفوز الثانى على سيراليون بهدفين نظيفين في الجولة الثانية من تصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2023، رافعًا رصيده إلى 6 نقاط في صدارة مجموعته.

موعد مباراة مصر القادمة

ومن المقرر أن يلتقى المنتخب المصرى مع نظيره الموزمبيقى يوم الأحد 14 يناير المقبل في الجولة الأولى من كأس الأمم الأفريقية المقام بكوت ديفوار خلال الفترة من 13 يناير إلى 11 فبراير .

تشكيل المنتخبين

كان المنتخب الوطنى خاض مباراة سيراليون اليوم بتشكيل مكون من "حراسة المرمى محمد الشناوى، وخط الدفاع محمد هانى ، على جبر ، محمد عبد المنعم ، محمد حمدى، وخط الوسط محمد الننى ، حمدى فتحى ، أحمد سيد " زيز"، وفي الهجوم مصطفى محمد، محمود حسن "تريزيجه"، محمد صلاح.

وجاء تشكيل سيراليون: "حراسة المرمى: إبراهيم سيساي، والدفاع: عثمان كاكاي – محمد كابيا – عبدول كابيا – إلوساني كوروما، وفي الوسط: سليمان كايكاي – الحسن كوروما – تايرس فورناه".