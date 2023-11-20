شكرا لقرائتكم خبر عن متعب: مباراة سيراليون جرس إنذار للمنتخب.. و"الشناوى عمل مباراة عمره" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد عماد متعب، نجم الأهلى والمنتخب السابق، أن منتخب مصر خرج من مباراة سيراليون بالنتيجة المطلوبة وتصدر مجموعته رغم ضعف الأداء والمجموعة ليست سهلة وخاصة المباريات الخارجية.

وقال عماد متعب فى تصريحات للاستوديو التحليلى لقناة أون تايم سبورتس: "منتخب مصر خرج بالمطلوب، وعلينا الحذر في المباريات التي نخوضها خارج ملعبنا، لأن سيراليون أحرجنا كثيرًا وكان قريبًا من هز الشباك فى أكثر من فرصة وهذه المباراة جرس إنذار للمنتخب".

وتابع عماد متعب: "محمد الشناوي عمل ماتش عمره وأنقذ عدة أهداف محققة، سيراليون لها ركلة جزاء في الشوط الأول، وعدد من الفرص الخطيرة في الشوط الثاني ومصر بتلعب زيادة لاعب، لم يعد هناك فروق كبيرة بين المنتخبات وأهم حاجة فى هذه المباريات الثلاث نقاط".

حقق منتخب مصر فوزًا مستحقًا على سيراليون بهدفين دون رد، سجلهما محمود حسن تريزيجيه فى الدقيقتين 18 و62، من زمن المباراة التي جمعتهما فى ليبيريا، مساء الأحد، ضمن مباريات الجولة الثانية من التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026، وهي المباراة التي احتضنها استاد صامويل دي كانيون فى ليبيريا، لحرمان المنافس السيراليوني، من خوض مبارياته على ملعبه بسبب عدم تطبيق الاشتراطات والمعايير الفنية على ملاعبه.

بهذه النتيجة، عزز المنتخب الوطني صدارته للمجموعة الأولى، التي تضم كلا من غينيا وبوركينا فاسو وجيبوتي وسيراليون وإثيوبيا، برصيد 6 نقاط، بعد فوزه الكاسح على جيبوتي فى الجولة الأولى الخميس الماضى بسداسية دون رد، والفوز على سيراليوم اليوم بهدفين دون رد.

جدير بالذكر أن قطاع القنوات الرياضية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية نجح فى الحصول على حقوق البث التلفزيونى لكافة مباريات منتخب مصر الأول فى تصفيات إفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2026، بالتعاون مع شركة أورا ديفلوبرز إيجيبت والبنك الأهلى المصرى واتصالات، كما اشتمل الاتفاق على حقوق عرض ملخصات كافة مباريات المنتخبات الإفريقية فى باقى مجموعات التصفيات، وعدد من الحقوق التجارية الخاصة بالتصفيات.

ووعدت إدارة "أون تايم سبورتس" وقطاع القنوات الرياضية بالمتحدة انها ستقدم خدمة إعلامية متميزة لمنافسات التصفيات، وتغطية متكاملة للمشاهد أينما كان، طوال مدة التصفيات الممتدة من الان و حتى 2026، سواء من خلال البث التلفزيوني للمباريات أو الأستوديوهات التحليلية أو العديد من البرامج التي سيتم إنتاجها خصيصاً لمباريات التصفيات الإفريقية.