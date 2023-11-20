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المقاولون العرب يسيطر على المراكز الأولى بالبطولة الأهلية الأولى للتجديف

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القاهرة - سامية سيد - نجح لاعبو المقاولون العرب فى السيطرة على المراكز الأولى بالبطولة الأهلية للتجديف والكانوي والكياك التي أقيمت فعالياتها بالقاهرة مؤخرًا، حيث حقق لاعبو ولاعبات المقاولون العرب أبطال العرب وأفريقيا العديد من الميداليات الذهبية في البطولة، بعدما حصد سيف الدين عز الدين المركز الأول والميدالية الذهبية في سباق فردي رجال، بينما حققت وفازت بنت غادة ندى لاعبة المقاولون العرب بالمركز الأول وذهب سباق فردي سيدات.

 

وفاز أيضًا بطلات المقاولون العرب الدوليين غادة ندى وياسمين ايمن صلاح بالمركز الأول والميدالية الذهبية في سباقات القارب الزوجي المزدوج سيدات.

 

وحصدت اللاعبتان المتالقتان نور مصطفي وجني وائل بالمركز الأول والميدالية الذهبية في القارب تحت 23 سنة لنادي المقاولون العرب.

 

واكتسح أبطال المقاولون العرب عبد الرحمن هشام ويحيى زكريا السباقات وفازا بالمركز الأول وذهب سباقات الزوجي المزدوج خفيف تحت 23 سنة.

 

وتربع نجوم مصر ، مصطفي قنديل وأحمد علي عرش السباقات وفازوا بالمركز الأول والميدالية الذهبية في سباقات قارب الزوجي المزدوج خفيف الوزن رجال.

 

وتلقي خالد محمد عبد الله رئيس جهاز التجديف والكانوي والكياك بالنادي تهنئة من كلا من المهندس عمر عثمان عضو مجلس الإدارة والمشرف العام على اللعبه والبطل الدولي علي العسال المشرف العام علي نادي المقاولون العرب العام.

 

كما أشاد المهندس محمد طه المدير الفني للمنتخبات الوطنية للتجديف بنتائج أبناء وبنات المقاولون العرب في البطولة.

 

ويتولي تدريب لاعبي المقاولون العرب نخبة من صفوة الرياضيين الدوليين أبطال العالم السابقين أبناء النادي منهم كل من : اولا مدربين الرجال وهم عبد الرازق ابو ضيف ، احمد سعيد ، محمود محروس، أما مدربين الإنسات فهم كل من : الكابتن عادل بدر ، محمد ايمن ، اسلام ابو بكر.

 

واحتفل الجهاز الفني والاداري للمقاولون العرب بهذا الفوز داخل مقر نادي التجديف بالجيزة بحضور جميع اللاعبين.

 

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احمد سعيد

احمد سعيد

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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