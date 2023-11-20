أيمن يونس: منتخب مصر كان محظوظًا.. وذكاء اللاعبين والشناوى سر الفوز

القاهرة - سامية سيد - أكد أيمن يونس نجم الزمالك السابق، أن منتخب مصر كان محظوظًا بشكل كبير أمام سيراليون اليوم بعد الفوز بثنائية نظيفة فى المباراة التى جمعتهما اليوم فى إطار الجولة الثانية من تصفيات أفريقيا لكأس العالم.

وقال أيمن يونس فى تصريحات للاستوديو التحليلى لقناة أون تايم سبورتس: "على فيتوريا أن يقلق بعد هذا الأداء الدفاعى للاعبين ويجب العمل على تصحيح ما رآه اليوم، ومحمد الشناوى اليوم كان بيعمل تصديات غير طبيعية من الستة ياردة".

وأضاف أيمن يونس: "منتخب مصر كان محظوظ اليوم وموفق بشكل كبير راح هجمتين سجلهما، وسيراليون يستحقون ركلة جزاء والطرد المباشر للاعب سيراليون ليس قرارا صحيحا".

وتابع: "الأداء الدفاعى اليوم كان مقلق جدا من وسط الملعب لوقفة المدافعين وتألق الشناوى غطى كل هذه الأخطاء، وخبرات اللاعبين وذكائهم جعلنا نخرج بالفوز".

حقق منتخب مصر فوزًا مستحقًا على سيراليون بهدفين دون رد، سجلهما محمود حسن تريزيجيه فى الدقيقتين 18 و62، من زمن المباراة التي جمعتهما فى ليبيريا، مساء الأحد، ضمن مباريات الجولة الثانية من التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026، وهي المباراة التي احتضنها استاد صامويل دي كانيون فى ليبيريا، لحرمان المنافس السيراليوني، من خوض مبارياته على ملعبه بسبب عدم تطبيق الاشتراطات والمعايير الفنية على ملاعبه.

بهذه النتيجة، عزز المنتخب الوطني صدارته للمجموعة الأولى، التي تضم كلا من غينيا وبوركينا فاسو وجيبوتي وسيراليون وإثيوبيا، برصيد 6 نقاط، بعد فوزه الكاسح على جيبوتي فى الجولة الأولى الخميس الماضى بسداسية دون رد، والفوز على سيراليوم اليوم بهدفين دون رد.

جدير بالذكر أن قطاع القنوات الرياضية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية نجح فى الحصول على حقوق البث التلفزيونى لكافة مباريات منتخب مصر الأول فى تصفيات إفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2026، بالتعاون مع شركة أورا ديفلوبرز إيجيبت والبنك الأهلى المصرى واتصالات، كما اشتمل الاتفاق على حقوق عرض ملخصات كافة مباريات المنتخبات الإفريقية فى باقى مجموعات التصفيات، وعدد من الحقوق التجارية الخاصة بالتصفيات.

ووعدت إدارة "أون تايم سبورتس" وقطاع القنوات الرياضية بالمتحدة انها ستقدم خدمة إعلامية متميزة لمنافسات التصفيات، وتغطية متكاملة للمشاهد أينما كان، طوال مدة التصفيات الممتدة من الان و حتى 2026، سواء من خلال البث التلفزيوني للمباريات أو الأستوديوهات التحليلية أو العديد من البرامج التي سيتم إنتاجها خصيصاً لمباريات التصفيات الإفريقية.