شكرا لقرائتكم خبر عن 7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم الأحد 19 / 11 / 2023 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية اليوم الأحد 19 / 11 / 2023 العديد من الأخبار المهمة على رأسها فوز المنتخب الوطنى على سيراليون بهدفين مقابل لا شيء فى الجولة الثانية من تصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس العالم، بالإضافة لموافقة سوار الغينى على طلب الزمالك باستضافته على ستاد السلام بدور المجموعات بالكونفيدرالية الأفريقية، فى الوقت الذى انتظم فيه إمام عاشور وحسين الشحات ثنائى الأهلى فى تدريبات الفريق استعدادًا لمواجهة ميدياما الغانى فى دورى المجموعات لدورى أبطال أفريقيا.

منتخب مصر يهزم سيراليون بثنائية تريزيجيه ويتصدر مجموعته بتصفيات المونديال

حقق منتخب مصر فوزًا مستحقًا على سيراليون بهدفين دون رد، سجلهما محمود حسن تريزيجيه فى الدقيقتين 18 و62، من زمن المباراة التى جمعتهما فى ليبيريا، مساء الأحد، ضمن مباريات الجولة الثانية من التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026 .

فيتوريا: لم نلعب بشكل مثإلى أمام سيراليون والأهم تحقيق 6 نقاط وتسجيل 8 أهداف

كشف روى فيتوريا، المدير ألفنى لمنتخب مصر، عن أنه كان يعلم أن مباراة سيراليون، والتى فاز فيها ألفراعنة بثنائية نظيفة فى ثانى جولات التصفيات الأفريقية المؤهلة إلى كأس العالم 2026، ستكون صعبة من قبل القدوم إلى ليبيريا، ولم نلعب بالشكل المثإلى ولكن أهم شيء خرجنا بنقاط المباراة ونجحنا فى تسجيل 8 أهداف فى المباراتين، ولم نستقبل أهداف وتعتبر بداية جيدة لنا فى مشوار التصفيات

انتظم الثنائي إمام عاشور وحسين الشحات لاعبا الأهلي في مران فريقهما اليوم الأحد، عقب استبعادهما من معسكر منتخب بلادهما بعد مباراة جيبوتي في أولى جولات التصفيات الأفريقية المؤهلة إلى كأس العالم 2026.

انتظم ثنائى الأهلى الفرنسى أنتوني موديست والتونسى محمد الضاوي كريستو، فى تدريبات الفريق اليوم الأحد، فى بداية التحضير لمباراة ميدياما الغاني فى افتتاح مشواره بدور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا، بعدما عاد الثنائى من بلادهما عقب انتهاء الإجازة التي حصلا عليها من قبل الجهاز الفني.

وافق نادي سوار الغيني على طلب نظيره الزمالك باستضافة مباراتهما فى إطار الجولة الثانية ضمن منافسات الكونفدرالية الأفريقية، على أن يتحمل الزمالك تكاليف إقامة الفريق الغيني.

فاز فريق الزمالك على الهلال الليبى بثلاثية دون مقابل فى المباراة الودية التى أقيمت بينهما اليوم، الأحد، على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة بمقر النادي، فى إطار استعدادات الأبيض لمباراة أبوسليم الليبى المقبلة فى بطولة كأس الكونفدرالية.

خسر منتخب مصر للشباب أمام تونس بنتيجة 4/2 فى المباراة التى جمعتهما منذ قليل فى ثالث جولات بطولة شمال أفريقيا المقامة فى تونس، بعدما واجه شباب ألفراعنة منتخبى ليبيا والجزائر فى الجولتين الأولى والثانية.