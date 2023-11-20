محمد صلاح يمنع مشجعا ليبيريا من تقبيل قدمه فى لقاء سيراليون

القاهرة - سامية سيد - منع محمد صلاح، نجم المنتخب الوطني، مشجعًا ليبيريًا من تقبيل قدمه في لقاء منتخب مصر وسيراليون الذى أقيم على استاد صامويل دي كانيون اليوم الأحد في إطار الجولة الثانية من التصفيات المؤهلة لكأس العالم.

وحاول المشجع الذى اقتحم الملعب أثناء سير اللقاء، الاقتراب من محمد صلاح وتقبيل قدمه، لكن صلاح أبعد المشجع بيديه ومنعه من هذا التصرف الذي يضع اللاعب والمشجع في موقف سيئ أمام الجماهير.



محمد صلاح يمنع مشجع ليبيري من تقبيل قدمه في لقاء سيراليون



محمد صلاح يمنع مشجع ليبيري من تقبيل قدمه في لقاء سيراليون

حقق منتخب مصر فوزًا مستحقًا على سيراليون بهدفين دون رد، سجلهما محمود حسن تريزيجيه فى الدقيقتين 18 و62، من زمن المباراة التي جمعتهما فى ليبيريا، مساء الأحد، ضمن مباريات الجولة الثانية من التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026، وهي المباراة التي احتضنها استاد صامويل دي كانيون فى ليبيريا، لحرمان المنافس السيراليوني، من خوض مبارياته على ملعبه بسبب عدم تطبيق الاشتراطات والمعايير الفنية على ملاعبه.