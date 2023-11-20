شكرا لقرائتكم خبر عن سوار الغينى يوافق على طلب الزمالك باستضافته على استاد السلام بالكونفدرالية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وافق نادي سوار الغيني على طلب نظيره الزمالك باستضافة مباراتهما فى إطار الجولة الثانية ضمن منافسات الكونفدرالية الأفريقية، على أن يتحمل الزمالك تكاليف إقامة الفريق الغيني.

ومن المنتظر أن تقام مباراة الزمالك وسوار الغيني يوم 3 من شهر ديسمبر المقبل، على استاد السلام الدولي، نظرًا لصيانة استاد القاهرة.

ويلتقي الزمالك مع أبو سليم الليبي يوم 26 نوفمبر الجاري باستاد برج العرب بالإسكندرية، في الجولة الأولى من دور المجموعات بكأس الكونفدرالية الأفريقية.

وكان الجهاز الفني لفريق الزمالك بقيادة معتمد جمال منح اللاعبين راحة غدا الاثنين من التدريبات الجماعية عقب الفوز على الهلال الليبي بثلاثة أهداف دون رد، في المباراة الودية التي أقيمت اليوم على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة.

سجل أهداف الزمالك في ودية الهلال الليبي كل من، يوسف أوباما وسيد عبد الله "نيمار" و البنيني سامسون أكينيولا.

ويستأنف فريق الزمالك تدريباته يوم الثلاثاء المقبل على ملعب النادي استعداداً للقاء أبوسليم الليبي في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.