شكرا لقرائتكم خبر عن محمد غرابة: عانينا من غياب الأمن فى ليبيريا وسنصل إلى كأس العالم 2026 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد محمد غرابة مدير منتخب مصر، أنهم عانوا بشكل كبير من مسألة غياب الأمن فى ليبيريا وهذه طبيعة الدولة وطلبنا زيادة الأمن أمس، وحدث تواصل مع خالد بيبو مدير الكرة بالأهلى لإبلاغه بقرار فيتوريا الخاص بثنائى الأهلى.

وقال محمد غرابة فى مداخلة مع الإعلامى سيف زاهر فى برنامج "ملعب أون تايم" المذاع على قناة أون تايم سبورتس: "التأمين كان صعب جدا فى ليبيريا ودا طبيعة البلد هنا وإمبارح مكانش فيه أمن خالص وطلبنا زيادة الأمن ولكن لم يكن هناك أحداث، واليوم الموضوع عدى على خير ودى طبيعة أفريقيا، وهذه التأمينات هى اللى موجودة وإحنا كان معانا برضو تأمين خاصة بينا".

وأضاف مدير الكرة: "هنتحرك من ليبيريا على الساعة الواحدة صباحا بتوقيت مصر وهنصل مصر على الساعة 8 صباحا".

وتابع: "تم التواصل مع خالد بيبو مدير الكرة بالأهلى وأبلغته أن حسين الشحات وإمام عاشور خارج معسكر المنتخب وهم فى عهدة الأهلى حاليا بعد قرار فيتوريا".

وأوضح محمد غرابة: "سنصل إلى كأس العالم 2026 ونفرح كل الجماهير المصرية وهذا الهدف حلم كل اللاعبين والجهاز الفنى".

حقق منتخب مصر فوزًا مستحقًا على سيراليون بهدفين دون رد، سجلهما محمود حسن تريزيجيه فى الدقيقتين 18 و62، من زمن المباراة التي جمعتهما فى ليبيريا، مساء الأحد، ضمن مباريات الجولة الثانية من التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026، وهي المباراة التي احتضنها استاد صامويل دي كانيون فى ليبيريا، لحرمان المنافس السيراليوني، من خوض مبارياته على ملعبه بسبب عدم تطبيق الاشتراطات والمعايير الفنية على ملاعبه.

بهذه النتيجة، عزز المنتخب الوطني صدارته للمجموعة الأولى، التي تضم كلا من غينيا وبوركينا فاسو وجيبوتي وسيراليون وإثيوبيا، برصيد 6 نقاط، بعد فوزه الكاسح على جيبوتي فى الجولة الأولى الخميس الماضى بسداسية دون رد، والفوز على سيراليوم اليوم بهدفين دون رد.

جدير بالذكر أن قطاع القنوات الرياضية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية نجح فى الحصول على حقوق البث التلفزيونى لكافة مباريات منتخب مصر الأول فى تصفيات إفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2026، بالتعاون مع شركة أورا ديفلوبرز إيجيبت والبنك الأهلى المصرى واتصالات، كما اشتمل الاتفاق على حقوق عرض ملخصات كافة مباريات المنتخبات الإفريقية فى باقى مجموعات التصفيات، وعدد من الحقوق التجارية الخاصة بالتصفيات.

ووعدت إدارة "أون تايم سبورتس" وقطاع القنوات الرياضية بالمتحدة انها ستقدم خدمة إعلامية متميزة لمنافسات التصفيات، وتغطية متكاملة للمشاهد أينما كان، طوال مدة التصفيات الممتدة من الان و حتى 2026، سواء من خلال البث التلفزيوني للمباريات أو الأستوديوهات التحليلية أو العديد من البرامج التي سيتم إنتاجها خصيصاً لمباريات التصفيات الإفريقية.