شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار الزمالك اليوم الأحد 19 / 11 / 2023 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد نادى الزمالك، اليوم، الأحد، الموافق 19/ 11/ 2023 العديد من الأخبار المهمة، جاء أبرزها.. الزمالك يهزم الهلال الليبى بثلاثية "أوباما ونيمار وسامسون" وديًا، ومجلس الزمالك يجتمع غداً لاستكمال تشكيل الأجهزة الفنية.

الزمالك يهزم الهلال الليبى بثلاثية "أوباما ونيمار وسامسون" وديًا

فاز فريق الزمالك على الهلال الليبي بثلاثية دون مقابل فى المباراة الودية التي أقيمت بينهما اليوم، الأحد، على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة بمقر النادي، فى إطار استعدادات الأبيض لمباراة أبوسليم الليبي المقبلة فى بطولة كأس الكونفدرالية.

بعثة أبو سليم الليبى تصل القاهرة لمواجهة الزمالك فى الكونفدرالية

وصلت بعثة فريق أبو سليم الليبى إلى القاهرة منذ قليل استعدادا لمواجهة الزمالك فى الكونفدرالية الأفريقية فى المباراة المقرر لها الأحد المقبل.

تدريبات تأهيلية للونش والجزيرى على هامش ودية الزمالك والهلال الليبى

أدى محمود حمدي "الونش" وسيف الدين الجزيري ثنائي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريبات تأهيلية على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة بمقر النادي، قبل ودية الهلال الليبي المقرر لها بعد قليل.

الزمالك: لم نفاوض بيسيرو لخلافة أوسوريو فى الزمالك

كشف مصدر مسئول بنادى الزمالك حقيقة دخول مسئولى القلعة البيضاء فى مفاوضات مع البرتغالى بيسيرو، لخلافة الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو فى تدريب الفريق.

تعرف على فوائد قناع الأكسجين فى التدريبات بعد لقطة الونش والجزيرى

شهدت تدريبات الزمالك الأخيرة ارتداء الثنائى سيف الجزيرى ومحمود الونش "قناع التدريب الأكسجيني"، وهو ما لفت الأنظار وأثار التساؤلات حول أهمية هذا الجهاز وفوائده فى التدريبات للاعبين

مجلس الزمالك يجتمع غداً لاستكمال تشكيل الأجهزة الفنية

يعقد مجلس إدارة نادى الزمالك برئاسة حسين لبيب اجتماعاً غدا، الاثنين، بمقر النادى بميت عقبة، لاستكمال الجلسة السابقة التي عٌقدت الاثنين الماضى.

معتمد جمال يمنح لاعبى الزمالك راحة 24 ساعة بعد الفوز على الهلال الليبى وديًا

قرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، بقيادة معتمد جمال، منح اللاعبين راحة غدا الاثنين من التدريبات الجماعية عقب الفوز على الهلال الليبي بثلاثة أهداف دون رد، في المباراة الودية التي أقيمت اليوم على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة.

تشكيل قطاع ناشئى كرة السلة بنادى الزمالك