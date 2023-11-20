شكرا لقرائتكم خبر عن الدرندلي: هدفنا التتويج بأمم أفريقيا القادمة.. وحققنا 6 نقاط مهمة بمشوار التأهل للمونديال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف خالد الدرندلي نائب رئيس اتحاد الكرة ورئيس بعثة منتخب مصر في ليبيريا، أن الفراعنة حققوا 6 نقاط مهمة خلال لعب مباراتين خلال 3 أيام، وهو أمر مهم بخلاف خبرات لاعبينا في حسم المباراتين ومنتخب مصر به أسماء كبيرة وهناك عوامل توفرها الدولة المصرية، من أجل الوصول إلى أبعد نقطة للمنتخب.

قال الدرندلي خلال تصريحاته لبرنامج "جمهور التالتة" على قناة أون تايم سبورت: "لا نبحث عن مبررات بشأن الأجواء في ليبيريا ولكن الأهم هو تحقيق الفوز وننظر دائما لما هو أفضل لمنتخبنا"

أوضح: "سنتحرك خلال ساعة إلى المطار في طريق العودة إلى القاهرة، ونصل مطار القاهرة في الثامنة صباحا".

أردف: "لدينا استعدادات لأمم افريقيا وهناك معسكر للمنتخب واستعدادات مختلفة وهدفنا الفوز بأمم إفريقيا، بعدما خسرناها في النسخة الماضية بسبب ركلات الترجيح، ولدينا رغبة ملحة في التتويج باللقب القاري في النسخة المقبلة".

شدد: "خبرات لاعبي منتخب مصر كبيرة ، وأتمنى تتويج جهودنا بالوصول إلى كأس العالم، وبداية مشرفة للفراعنة في التصفيات المؤهلة إلى مونديال 2026".