محمد صلاح يحتل صدارة ترتيب هدافى المنتخب فى تصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس العالم

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القاهرة - سامية سيد - يحتل محمد صلاح، لاعب المنتخب الوطنى، صدارة ترتيب هدافى الفراعنة في تصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2026 برصيد 4 أهداف بعد الجولة الثانية.

كان المنتخب الوطنى قد حقق فوزًا مهمًا اليوم على سيراليون بثنائية نظيفة أحرزهما محمود حسن تريزيجيه في الدقيقتين 18 و62 من عمر المباراة .

محمد صلاح في صدارة الترتيب

ونجح محمد صلاح في احتلال صدارة الهدافين برصيد 4 أهداف احرزهم في لقاء جيبوتى والذى انتهى لصالح المنتخب بستة أهداف مقابل للاشئ ، ويأتي محمود تريزيجيه في المركز الثانى برصيد 3 أهداف احرزهما ، هدف في لقاء جيبوتى وهدفين في لقاء اليوم أمام سيراليون ، ويأتي مصطفى محمد في المركز الثالث برصيد هدف وحيد .

تشكيل المنتخب أمام سيراليون

وجاء تشكيل منتخب مصر كالتالي: "حراسة المرمى محمد الشناوى، وخط الدفاع محمد هانى ، على جبر ، محمد عبد المنعم ، محمد حمدى، وخط الوسط محمد الننى ، حمدى فتحى ، أحمد سيد " زيز"، وفي الهجوم مصطفى محمد، محمود حسن "تريزيجه"، محمد صلاح.

وجاء تشكيل سيراليون: "حراسة المرمى: إبراهيم سيساي، والدفاع: عثمان كاكاي – محمد كابيا – عبدول كابيا – إلوساني كوروما، وفي الوسط: سليمان كايكاي – الحسن كوروما – تايرس فورناه".