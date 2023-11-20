محمد صلاح يحتل صدارة ترتيب هدافى المنتخب فى تصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس العالم

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القاهرة - سامية سيد - يحتل محمد صلاح، لاعب المنتخب الوطنى، صدارة ترتيب هدافى الفراعنة في تصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2026 برصيد 4 أهداف بعد الجولة الثانية.
كان المنتخب الوطنى قد حقق فوزًا مهمًا اليوم على سيراليون بثنائية نظيفة أحرزهما محمود حسن تريزيجيه في الدقيقتين 18 و62 من عمر المباراة .محمد صلاح في صدارة الترتيب
ونجح محمد صلاح في احتلال صدارة الهدافين برصيد 4 أهداف احرزهم في لقاء جيبوتى والذى انتهى لصالح المنتخب بستة أهداف مقابل للاشئ ، ويأتي محمود تريزيجيه في المركز الثانى برصيد 3 أهداف احرزهما ، هدف في لقاء جيبوتى وهدفين في لقاء اليوم أمام سيراليون ، ويأتي مصطفى محمد في المركز الثالث برصيد هدف وحيد .تشكيل المنتخب أمام سيراليون
وجاء تشكيل منتخب مصر كالتالي: "حراسة المرمى محمد الشناوى، وخط الدفاع محمد هانى ، على جبر ، محمد عبد المنعم ، محمد حمدى، وخط الوسط محمد الننى ، حمدى فتحى ، أحمد سيد " زيز"، وفي الهجوم مصطفى محمد، محمود حسن "تريزيجه"، محمد صلاح.
وجاء تشكيل سيراليون: "حراسة المرمى: إبراهيم سيساي، والدفاع: عثمان كاكاي – محمد كابيا – عبدول كابيا – إلوساني كوروما، وفي الوسط: سليمان كايكاي – الحسن كوروما – تايرس فورناه".
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