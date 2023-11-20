شكرا لقرائتكم خبر عن انتظام إمام عاشور والشحات فى مران الأهلى استعدادًا لمواجهة ميدياما الغانى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتظم الثنائي إمام عاشور وحسين الشحات لاعبا الأهلي في مران فريقهما اليوم الأحد، عقب استبعادهما من معسكر منتخب بلادهما بعد مباراة جيبوتي في أولى جولات التصفيات الأفريقية المؤهلة إلى كأس العالم 2026.

واستأنف الأهلي تدريباته الجماعية اليوم بعد أسبوع من الراحة عقب الانتهاء من مباراته ضد الجونة والمؤجلة من الأسبوع الرابع من عمر مسابقة الدوري المصري.

على صعيد متصل ، حصل مسئولو الأهلي على موافقة الجهات الأمنية بحضور 15 ألف مُشجع فى مباراة الفريق أمام ميدياما الغاني، المقرر لها التاسعة مساء السبت المقبل 25 نوفمبر باستاد السلام في دوري أبطال أفريقيا.

ويلعب الأهلي مباراة بطل غانا على ملعب السلام بسبب إغلاق استاد القاهرة على خلفية زرع البذرة الشتوية، وهو ما جعل الأهلي يُفاضل بين السلام وبرج العرب لاستضافة مباراة بطل غانا، قبل أن يُقرر الجهاز الفني للفريق بقيادة مارسيل كولر اختيار ملعب السلام، وتفاوض مسئولو الأهلي مع الجهات الأمنية بشأن عدد الجماهير إلى أن تمت الموافقة على حضور 15 ألف مُشجع فى المباراة.

ويخوض الأهلي ارتباطات قوية خلال الفترة المقبلة، أبرزها دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا الذي يستهله الأحمر بمواجهة فريق ميدياما الغاني يوم 25 نوفمبر الجاري بالقاهرة، علماً بأن بطل مصر الذي يحمل لقب النسخة الأخيرة من دوري الأبطال على حساب الوداد المغربي يلعب فى المجموعة الرابعة برفقة كل من، "شباب بلوزداد الجزائري ويانج أفريكانز التنزاني وميدياما الغاني".