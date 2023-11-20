شكرا لقرائتكم خبر عن طارق سليمان: الشناوى يرد على المنتقدين فى الملعب.. وحارس بيراميدز الأقرب له والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد طارق سليمان مدرب حراس مرمى المقاولون العرب، أن محمد الشناوى حارس منتخب مصر كان نجم فوق العادة وكل قراراته كانت ممتازة لذلك استحق رجل المباراة عن جدارة أمام سيراليون فى تصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2026.

وقال طارق سليمان فى مداخلة مع الإعلامى سيف زاهر فى برنامج "ملعب أون تايم" المذاع على قناة أون تايم سبورتس: "محمد الشناوى كان نجم فوق العادة وكل قراراته كانت ممتازة لذلك استحق رجل المباراة عن جدارة".

وأضاف طارق سليمان: "البعض يردد أننى أجامل محمد الشناوى لكنه الحارس الأفضل فى مصر لأنه لا يفكر إلا فى كرة القدم لذلم محافظ على مكانته، ومحمد الشناوى تعرض لكل الاختبارات الصعبة فى مباراة اليوم ورد فعل الحارس كان سريعا ومميزا فى أكثر من لقطة وأنقذ المنتخب من أكثر من هدف محقق".

وتابع: "دائما ما يرد محمد الشناوى على المنتقدين فى الملعب ومن اللاعبين الذين لا يشغلون أنفسهم بره الملعب".

وأوضح: "أحمد الشناوى أقرب الحراس لمحمد الشناوى لأنه أكثر الحراس موهبة ولكن منشغل بره الملعب بأمور أخرى فلازم يركز فى الكرة فقط سيكون له وضع آخر".

وتابع: "محمد صبحى لسه بادئ الطريق وأمامه الكثير ليقدمه، ولكن ما فعله بالخروج من معسكر الزمالك أمر لا يصح نهائيا لابد من التركيز فقط فى كرة القدم والاهتمام بالتمرين والأكل ويكرس حياته لكرة القدم".