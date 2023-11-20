شكرا لقرائتكم خبر عن استمرار غياب الغندور عن تدريبات الاتحاد السكندري بسبب مزق الأمامية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواصل خالد الغندور لاعب الاتحاد السكندري الغياب عن تدريبات فريقه بسبب شكواه من الإصابة بمزق في العضلة الأمامية منذ فترة، ويؤدي برنامج تأهيلي في الفترة الحالية للتعافي من الإصابة.

ويحتاج الغندور بعض الوقت لأداء برنامجه التأهيلي ومن ثم العودة للمشاركة في تدريبات فريقه الجماعية، بعد التئام مزق الأمامية بشكل كامل.

بعيدا عما سبق، يستمر غياب أحمد ياسين مدافع الاتحاد السكندري عن مباريات فريقه أمام زد يوم 30 نوفمبر الجاري، ضمن منافسات الجولة السابعة من عمر مسابقة الدوري المصري، بسبب عدم جاهزيته من الإصابة بكدمة قوية في الركبة وتحديدا عظمة الرضفة "صابونة الركبة".

ويخضع أحمد ياسين لبرنامج تأهيلي مكثف تحت إشراف الجهاز الطبي لفريق الاتحاد برئاسة الدكتور محمد الصاوي، والذي يحاول تجهيز اللاعب، بعدما غاب عن فريقه لفترة طويلة.

ورغم أن الجهاز الطبي للاتحاد كان يحاول استغلال فترة توقف الدوري في تجهيز اللاعب، ولكن استجابة اللاعب للعلاج لم تمكنه من العودة سريعا للملاعب، وأثبتت حاجته لبعض الوقت وصعوبة لحاقه بمباراة فريقه ضد زد نهاية نوفمبر الجاري.