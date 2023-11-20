شكرا لقرائتكم خبر عن طبيب المنتخب الأولمبى: حسام عبد المجيد خضع لعملية فى الأنف ويحتاج شهرًا للعودة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد طارق سليمان طبيب منتخب مصر الأولمبى، أن حسام عبد المجيد مدافع المنتخب الأولمبى تعرض لإصابة قوية بعد احتكاك قوي مع أحد اللاعبين وتسبب فى كسر فى أنفه.

وقال طارق سليمان فى مداخلة مع الإعلامى سيف زاهر فى برنامج "ملعب أون تايم" المذاع على قناة أون تايم سبورتس: "احتكاك بسيط بين حسام عبد المجيد وأحد اللاعبين أدى إلى كدة قوية فى الأنف وتسببت فى كسر فى عظمة الأنف وإعوجاج وتم عمل العملية وإعادة العظمة لوضعها الطبيعى واللاعب حاليًا خرج وبصحة كويسة".

وتابع طبيب المنتخب الأولمبى: "حسام عبد المجيد يحتاج 3 أسابيع للعودة مجددًا للتدريبات الجماعية وخلال شهر يشارك فى المباريات مرة أخرى".

اطمأن لاعبو وجهاز المنتخب الأولمبي على حسام عبد المجيد بعد إصابته في مران اليوم، بمعسكر المنتخب الذى يقام بالعاصمة الإدارية الجديدة استعدادًا للمشاركة في دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024.

وأكد الجهاز الطبي للمنتخب الأولمبي لكرة القدم استقرار حالة حسام عبد المجيد بعد إصابته فى تدريبات اليوم بإحدى الكرات المشتركة، وقام محمود حرب المدير الادارى رفقة دكتور طارق سليمان طبيب المنتخب ود.صلاح عاشور أخصائي التأهيل والعلاج الطبيعي وعدد من اللاعبين بالاطمئنان على اللاعب وأسفرت الفحوصات الطبية عن حاجة اللاعب لعمل تعديل بسيط لرد عظمة الحاجز الأنفي.

وواصل المنتخب الأولمبي لكرة القدم اليومية تدريباته فى معسكره المغلق بالعاصمة الإدارية فى إطار استعداده للمشاركة فى دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024، وسيطر الحماس على تدريبات اليوم التى شهدت هطول الأمطار.