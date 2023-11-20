شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب سيراليون: لولا الشناوي لفزنا على منتخب مصر بأربع أهداف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يرى أميدو كريم، المدير الفني لمنتخب سيراليون، أن محمد الشناوي حارس منتخب مصر كان الأفضل في مواجهة الفريقين اليوم الأحد بالتصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026. وقال أميدو كريم خلال تصريحاته لبرنامج كورة كل يوم على قناة الحياة: "الشناوي كان أفضل لاعب في المباراة بشكل عام، ولولا الشناوي لفزنا على مصر بـ3 أو 4 أهداف". وتابع: "أداء سيراليون اليوم ضد مصر يعطينا الأمل في التأهل لكأس العالم، وفرصتنا لازالت موجودة حيث يتبقى 8 جولات".

حقق منتخب مصر فوزًا مستحقًا على سيراليون بهدفين دون رد، سجلهما محمود حسن تريزيجيه فى الدقيقتين 18 و62، من زمن المباراة التي جمعتهما فى ليبيريا، مساء الأحد، ضمن مباريات الجولة الثانية من التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026، وهي المباراة التي احتضنها استاد صامويل دي كانيون فى ليبيريا، لحرمان المنافس السيراليوني، من خوض مبارياته على ملعبه بسبب عدم تطبيق الاشتراطات والمعايير الفنية على ملاعبه.

بهذه النتيجة، عزز المنتخب الوطني صدارته للمجموعة الأولى، التي تضم كلا من غينيا وبوركينا فاسو وجيبوتي وسيراليون وإثيوبيا، برصيد 6 نقاط، بعد فوزه الكاسح على جيبوتي فى الجولة الأولى الخميس الماضى بسداسية دون رد، والفوز على سيراليوم اليوم بهدفين دون رد.

وجاء تشكيل منتخب مصر كالتالي: "حراسة المرمى محمد الشناوى، وخط الدفاع محمد هانى ، على جبر ، محمد عبد المنعم ، محمد حمدى، وخط الوسط محمد الننى ، حمدى فتحى ، أحمد سيد " زيز"، وفي الهجوم مصطفى محمد، محمود حسن "تريزيجه"، محمد صلاح.