شكرا لقرائتكم خبر عن حصاد الرياضة المصرية اليوم الأحد 19 / 11 / 2023 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية اليوم الأحد 19 / 11 / 2023 العديد من الأخبار المهمة على رأسها فوز المنتخب الوطنى على نظيره السيراليونى بهدفين نظيفين أحرزهما محمود تريزيجيه فى افتتاحية الجولة الثانية من تصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2026 .

منتخب مصر يهزم سيراليون بثنائية تريزيجيه ويتصدر مجموعته بتصفيات المونديال

حقق منتخب مصر فوزًا مستحقًا على سيراليون بهدفين دون رد، سجلهما محمود حسن تريزيجيه فى الدقيقتين 18 و62، من زمن المباراة التي جمعتهما فى ليبيريا، مساء الأحد، ضمن مباريات الجولة الثانية من التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026 .

فيتوريا: لم نلعب بشكل مثالي أمام سيراليون والأهم تحقيق 6 نقاط وتسجيل 8 أهداف

كشف روي فيتوريا، المدير الفني لمنتخب مصر، عن أنه كان يعلم أن مباراة سيراليون، والتي فاز فيها الفراعنة بثنائية نظيفة في ثاني جولات التصفيات الأفريقية المؤهلة إلى كأس العالم 2026، ستكون صعبة من قبل القدوم إلى ليبيريا، ولم نلعب بالشكل المثالي ولكن أهم شيء خرجنا بنقاط المباراة ونجحنا في تسجيل 8 أهداف في المباراتين، ولم نستقبل أهداف وتعتبر بداية جيدة لنا في مشوار التصفيات.

تريزيجيه: أتمنى أن يكون لى بصمة فى التأهل هذه المرة مثلما حدث فى 2018

أكد محمود حسن تريزيجيه نجم منتخب مصر، أهمية الفوز اليوم على سيراليون واعتلاء صدارة المجموعة على الرغم من الصعوبات التى واجهها المنتخب فى هذه المباراة.

فاز فريق الزمالك على الهلال الليبي بثلاثية دون مقابل فى المباراة الودية التي أقيمت بينهما اليوم، الأحد، على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة بمقر النادي، فى إطار استعدادات الأبيض لمباراة أبوسليم الليبي المقبلة فى بطولة كأس الكونفدرالية.

خسر منتخب مصر للشباب أمام تونس بنتيجة 4/2 في المباراة التي جمعتهما منذ قليل فى ثالث جولات بطولة شمال أفريقيا المقامة فى تونس، بعدما واجه شباب الفراعنة منتخبي ليبيا والجزائر فى الجولتين الأولى والثانية.

قرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، بقيادة معتمد جمال، منح اللاعبين راحة غدا الاثنين من التدريبات الجماعية عقب الفوز على الهلال الليبي بثلاثة أهداف دون رد، في المباراة الودية التي أقيمت اليوم على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة.

تعادل فريق بتروجت والسكة الحديد بهدف لمثله فى افتتاح الجولة التاسعة لدورى المحترفين التي أقيمت باستاد بتروسبورت.