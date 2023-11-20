شكرا لقرائتكم خبر عن المصري يعود للتدريبات بمعسكر القاهرة استعداداً لمواجهة إنبي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعود فريق الكرة الأول بالنادي المصري، لاستئناف تدريباته عصر اليوم، الاثنين، عقب انتهاء الراحة التى حصل عليها الفريق لمدة 24 ساعة، بعد العودة من معسكر بورسعيد.

واختتم المصري السبت الماضي تدريباته بمعسكره بمدينة بورسعيد، وذلك قبل العودة إلى القاهرة لاستئناف الاستعدادات قبل عودة الدوري عقب انتهاء التوقف الدولي.

ويلتقي النادي المصري مع إنبي فى الأول من ديسمبر المقبل بعد انتهاء فترة التوقف الدولي، حيث يستأنف الفريق تدريباته داخل معسكره بالقاهرة بعد العودة من بورسعيد بداية الأسبوع المقبل.

وكان مجلس إدارة النادي المصري قد قرر إيقاف مستحقات لاعبي الفريق لأجلٍ غير مسمى، مع خصم 250 ألف جنيه من مستحقات كل لاعب بعد الخسارة التى تلقاها الفريق برباعية نظيفة أمام البنك الأهلى فى الجولة السادسة للدورى.

وتوقف رصيد النادي المصري عند النقطة 9 في المركز التاسع بجدول مسابقة الدوري، وذلك بعدما خاض 6 مباريات، حقق خلالهم 3 انتصارات وتلقى 3 هزائم، وسجل لاعبو المصري 7 أهداف واستقبلت شباكهم 12 هدفاً آخر.