بطولة "ايه تي بي" الختامية: ديوكوفيتش يتوج باللقب للمرة السابعة في انجاز قياسي

الرياص - اسماء السيد - تورينو (إيطاليا) : توج الصربي نوفاك ديوكوفيتش الذي ضمن انهاء العام في صدارة تصنيف المحترفين للمرة الثامنة في مسيرته، بلقب بطولة "ايه تي بي" الختامية في كرة المضرب للمرة السابعة في انجاز قياسي، متقدماً بفارق لقب على السويسري روجيه فيدرر، وذلك بفوزه الأحد في النهائي على البطل المحلي يانيك سينر 6 3 و6 3 في تورينو.

واستحق ابن الـ36 عاماً لقبه الثاني توالياً في هذه البطولة التي تجمع سنوياً أفضل ثمانية لاعبين خلال الموسم، إذ وصل الى مباراة اللقب بعدما أقصى الإسباني كارلوس ألكاراس المصنف ثانياً عالمياً في نصف النهائي بالفوز عليه 6 3 و6 2.

وكان التعثر الوحيد للصربي في النسخة الرابعة والخمسين من هذه البطولة في دور المجموعات حين خسر أمام سينر بالذات 5 7 و6 7 (5 7) و6 7 (2 7)، لكنه ثأر الأحد من الإيطالي المصنف رابعاً، محققاً فوزه الرابع عليه من أصل خمس مواجهات بينهما.

وحرم ديوكوفيتش منافسه البالغ من العمر 22 عاماً في أن يُكمل الانجاز الذي حققه السبت حين تغلب في نصف النهائي على الروسي دانييل مدفيديف الثالث عالمياً بثلاث مجموعات، ليصبح أول إيطالي يبلغ نهائي البطولة الختامية.

ودخل الصربي البطولة في نهاية عام شهد حصوله على ثلاث ألقاب في البطولات الأربع الكبرى، ليصل إجمالي عدد ألقابه في "غراندسلام" الى 24 لقباً قياسياً، بالإضافة الى لقبه الأربعين في دورات ماسترز الألف نقطة، قبل أن يتمكن الأحد من فك شراكته مع غريمه السابق فيدرر والفوز باللقب البطولة الختامية للمرة السابعة بعد أعوام 2008 و2012 و2013 و2014 و2015 و2013.

وأضاف ديوكوفيتش هذا الانجاز القياسي الى آخر حققه في بداية البطولة حين فاز في الجولة الأولى من دور المجموعات على الدنماركي هولغر رونه، ضامناً بذلك إنهاء الموسم في صدارة تصنيف المحترفين لمرة ثامنة قياسية بعد أعوام 2011 و2012 و2014 و2015 و2018 و2020 و2021.