شكرا لقرائتكم خبر ميسي: مواجهة البرازيل اختبار صعب للأرجنتين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أكد ليونيل ميسي، قائد المنتخب الأرجنتيني، أن خسارة راقصي التانغو أمام أوروغواي في الجولة الأخيرة، كانت درسا مهما للفريق.

وفشل ميسي في مساعدة بلاده على الفوز أمام الأوروغواي في الجولة الماضية من تصفيات كأس العالم.

وسجل منتخب السيليستى هدفين في شباك الأرجنتين، أحدهما في الوقت بدل الضائع، بعد أن فقد لاعب إنتر ميامي الكرة في منتصف الملعب.

وتنتظر الأرجنتين مباراة صعبة الثلاثاء المقبل، عندما يلتقي بمنتخب البرازيل على أرضه للمرة الأولى منذ 2021، إذ سيواجه ميسي ورفاقه السيليساو، الذي يعاني تراجعا على مستوى النتائج، إذ لم يفز في أي من مبارياته الثلاث الأخيرة.

وقال ميسي في حديثه إلى صحيفة «أوليه» الأرجنتينية: «الاستمرار في النمو والتحسين هو السبيل الوحيد للعودة إلى الانتصار. يجب علينا تحسين كل ما لم نفعله بشكل جيد، خاصة ديناميكيات لعبتنا».

وأضاف «مواجهة البرازيل في ماراكانا ستكون بمثابة اختبار صعب للأرجنتين. فقد عانت البرازيل أخيرا من خسارتين أمام أوروغواي وكولومبيا، مما أدى إلى زيادة مطالبات الجماهير بالفوز. ومع ذلك فإن الأرجنتين لديها فرصة جيدة للفوز إذا تمكنت من تحسين أدائها الجماعي».

وواصل نجم باريس سان جيرمان السابق تصريحاته قائلا «مواجهة البرازيل بمثابة حافز كبير لنا، فالمباريات أمامهم دائما ما تكون مميزة. لكننا لا نفكر في ذلك ولا في الأرقام القياسية، ولا في الأشياء التي يمكننا تحقيقها».

وختم «المباريات بين الأرجنتين والبرازيل هي مباريات كلاسيكية لا تنسى. لها تاريخ طويل وغني، خاصة في الآونة الأخيرة، إذ كانت النتائج متقاربة للغاية. يجب علينا أن نحترم الخصم، ونبذل قصارى جهدنا للتغلب عليه».