فينيسيوس يغيب 3 أشهر عن ريال مدريد

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - كشف الجراح الإسباني بيدرو لويس ريبول، المختص في الجروح والإصابات، أن غياب البرازيلي فينيسيوس جونيور، جناح فريق ريال مدريد، سيكون أكثر من المتوقع، مشيرا إلى أنه يتعين التعامل مع هذه الإصابة بهدوء لتجنب التعرض لانتكاسة أخرى.

وقد استبدل فينيسيوس في الدقيقة 26 من زمن مباراة البرازيل وكولومبيا في تصفيات كأس العالم 2026، وأكدت الفحوص الطبية الأولية أنه يعاني من إصابة في العضلة الخلفية للساق اليسرى، وفق ما كشف عنه بيان للاتحاد البرازيلي لكرة القدم.

فترة التعافي

في وقت لاحق كشف ريال مدريد في بيان آخر، عن وجود إصابتين وليس إصابة واحد فقط، وأشار النادي إلى أن صاحب القميص رقم 7 يعاني من إصابة بتمزق في العضلة ذات الرأسين الفخذية وإصابة في الوتر البعيد بالساق اليسرى.

وعلق الطبيب بيدرو ريبول على إصابة فينيسيوس، وذلك بقوله في تصريحات عبر إذاعة «كوبي» الإسبانية «فينيسيوس سوف يغيب لثلاثة أشهر على الأقل بعد هذه الإصابة».

وأضاف «العضلة التي تمنحه السرعة أصيبت، عليه أن يحصل على الوقت الكافي من أجل التعافي من الإصابة، وعليهم الحذر من عدم سير الأمور بسهولة، لتجنب خطر التعرض لانتكاسة».

ويعني ذلك أن فينيسيوس لن يستطيع العودة إلى اللعب مع الميرينغي إلا في منتصف فبراير، أو مطلع مارس المقبل، وليس يناير كما كان متوقعا في بداية الإصابة.

المصابون في ريال مدريد

مع إصابة فينيسيوس جونيور، ارتفع عدد المصابين في ريال مدريد إلى 8 لاعبين، هم أراد غولر، أوريلين تشواميني، إدواردو كامافينغا، إيدير ميليتاو، وتيبو كورتوا»، إلى جانب كيبا أريزابالاغا وجود بيلينغهام وداني سيبايوس؛ لكن من المتوقع أن يعود الثلاثي الأخير بعد نهاية فترة التوقف الدولي.

وتقلص عدد المهاجمين المتاحين للمدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي، مع تبقي رودريغو غوس وخوسيلو فقط في الخط الأمامي، مما سيجبر مدرب الميرينغي على الاستعانة بأحد مهاجمي فريق الكاستيا.

يذكر أنه بعد التوقف الدولي سيخوض ريال مدريد - حامل اللقب 35 مرة - مباراة الجولة 14 من الدوري الإسباني، عندما يرتحل للعب في ميدان قادش، ملعب «ستاديو نوفو ميرانديا»، وذلك مساء الأحد بعد المقبل 26 نوفمبر 2023.