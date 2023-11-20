اخبار الرياضه

الامارات | مباريات اليـوم

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دبي - الإمارات اليوم 0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن مباريات اليـوم والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - التصفيات المؤهلة إلى يورو 2024

أوكرانيا - إيطاليا 23:45

مقدونيا الشمالية - إنجلترا 23:45

التشيك - مولدوفا 23:45

إيرلندا الشمالية - الدنمارك 23:45

سلوفينيا - كازاخستان 23:45

 

التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم

جيبوتي - غينيا بيساو 17:00

غامبيا - ساحل العاج 20:00

ليبيريا - غينيا الاستوائية 20:00

تشاد - مدغشقر 23:00

 

كأس العالم تحت 17

الإكوادور - البرازيل 12:30

إسبانيا - اليابان 16:00

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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