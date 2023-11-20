الامارات | مباريات اليـوم

شكرا لقرائتكم خبر عن مباريات اليـوم والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - التصفيات المؤهلة إلى يورو 2024
أوكرانيا - إيطاليا 23:45
مقدونيا الشمالية - إنجلترا 23:45
التشيك - مولدوفا 23:45
إيرلندا الشمالية - الدنمارك 23:45
سلوفينيا - كازاخستان 23:45
التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم
جيبوتي - غينيا بيساو 17:00
غامبيا - ساحل العاج 20:00
ليبيريا - غينيا الاستوائية 20:00
تشاد - مدغشقر 23:00
كأس العالم تحت 17
الإكوادور - البرازيل 12:30
إسبانيا - اليابان 16:00
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