الامارات | رمسـة مـلاعب

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - عرض

كشف وكيل أعمال لاعب أجنبي في أحد أندية دوري المحترفين، أن اللاعب طلب منه دراسة عرض قدّم له خلال فترة الانتقالات الشتوية للانتقال إلى نادٍ منافس، لكن الوكيل نصحه بالاستمرار مع ناديه الحالي.

تدريبات

أثنى عدد من جماهير فريق العين، خلال تعليقهم على منشور في حساب النادي على منصة «إكس»، على سير المدرب الجديد هيرنان كريسبو على نهج سلفه الفريد شرودر، بإقامة الحصص التدريبية الصباحية.

إصابة

استغرب جمهور أحد أندية دوري المحترفين من عدم إعلان تفاصيل إصابة لاعب مهم في صفوف الفريق منذ أكثر من أسبوع، رغم تداول صور له على مواقع التواصل الاجتماعي وهو يتكئ على عكاز، إذ يأمل الجمهور ألا تكون إصابته قوية ويغيب عن فريقه حتى نهاية الموسم.