الامارات | المنتخب يؤدي اليوم مرانه الرئيس على استاد البحرين.. والزعابي خارج حسابات بينتو

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يؤدي المنتخب الوطني لكرة القدم مرانه الرئيس، مساء اليوم، على استاد البحرين الوطني، وذلك استعداداً للقاء منتخب البحرين يوم غدٍ، ضمن الجولة الثانية لمباريات المجموعة الثامنة في تصفيات كأس العالم 2026، في جانب آخر، قرر مدرب المنتخب، البرتغالي بينتو، استبعاد طحنون الزعابي بداعي الإصابة، بعد أن أثبتت الفحوص الطبية إصابته في العضلة الأمامية وحاجته للعلاج والراحة.

وغادرت بعثة المنتخب إلى البحرين مساء أمس، ويتوقع أن يشهد التدريب الختامي اليوم استقرار الجهاز الفني على التشكيلة الأساسية التي سيخوض بها مباراة البحرين، ويأمل المنتخب مواصلة انتصاراته بعد الفوز الكبير الذي حققه على نيبال بأربعة أهداف نظيفة، والاحتفاظ بالصدارة.

وخاض المنتخب صباح أمس، قبل السفر، حصة تدريبية في الملعب الفرعي لنادي الوصل، لمعالجة بعض السلبيات التي صاحبت مباراة نيبال، خصوصا على صعيد المنظومة الدفاعية. ويتصدر المنتخب المجموعة الثامنة بفارق الأهداف عن البحرين، وبثلاث نقاط لكل منهما، بعد فوز البحرين على اليمن 2-صفر.

وأكد مدرب فريق الظفرة الحالي، والمنتخب الوطني سابقاً، الدكتور عبدالله مسفر، أن «المنتخب البحريني يمثل العقبة الكبرى في طريق (الأبيض)، كونه من أفضل منتخبات المجموعة مقارنة باليمن ونيبال، لاسيما بعد فوز البحرين على اليمن»، لافتاً إلى أنه كان هناك توازن جيد في المنتخب، وأن هناك أيضاً حالة انسجام ونسبة تفاهم جيدة بين اللاعبين.

وأضاف مسفر لـ«الإمارات اليوم»: «بداية المنتخب في هذه التصفيات جيدة، وبينتو طبق طريقة لعب تتلاءم مع إمكانات اللاعبين». وقال مسفر إن لاعبي المنتخب حالياً هم الأفضل، وأن «الأبيض» يسير في الطريق الصحيح.