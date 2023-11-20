الامارات | منتخبا فرنسا والتشيك يتصدران بطولة «أوروبا للقفز المظلي» بدبي

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - انتزع منتخب فرنسا الصدارة على مستوى الرجال في نهاية الجولة الخامسة من بطولة أوروبا للقفز المظلي «دقة الهدف»، التي تقام في دبي. وتصدرت فرنسا برصيد 25 سم، بينما حلّت ألمانيا في المركز الثاني برصيد 32 سم، ثم إيطاليا برصيد 37 سم. أما في فئة السيدات، فكانت الصدارة من نصيب منتخب التشيك، بينما جاءت في المركز الثاني سويسرا، وثالثاً النمسا. ويمثل الإمارات في البطولة، فريقان أحدهما مدني والآخر عسكري، إلى جانب مشاركة فردية واحدة.

وفي الفردي «رجال»، انفرد بالصدارة التشيكي راتاج جاكوب برصيد 2 سم، وتساوى في المركز الثاني أربعة قافزين، هم السلوفيني اوراس، والألمانيان جريشيمير ووينسر، والتشيكي شليدك برصيد 3 سم. وكان اتحاد الرياضات الجوية احتفى بالفرق المشاركة من خلال حفل أقيم بفندق شاطئ العنوان بجميرا، وحضره يوسف الحمادي نائب رئيس الاتحاد مدير اللجنة المنظمة، ومحمد يوسف الأمين العام للاتحاد، وعدد من المسؤولين.