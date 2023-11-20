الامارات | عبدالله سويدان: منتخب الدراجات أمام تحدٍّ صعب في بطولة العرب لـ «المضمار»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قال المدير الفني لمنتخب الإمارات للدراجات عبدالله سويدان، إن المنتخب أمامه تحدٍّ صعب في بطولة العرب لـ«المضمار»، التي ستقام في ضيافة العاصمة المصرية القاهرة من 22 إلى 25 الجاري، مشيراً إلى أن «اعتماد البطولة في التصنيف العالمي، وبحث المنتخبات المشاركة عن نقاط التصنيف، زاد من قوتها في الأعوام الأخيرة».

وتشارك الإمارات ببعثة تضم 31 فرداً، بينهم 17 من الدراجين من الشباب والشابات والفتيات. ويسعى منتخب الكبار للحفاظ على سيطرته في البطولة، بعد أن شهد العامان الماضيان تألق النجمين يوسف ميرزا وأحمد المنصوري والمنتخب ككل، وأسهم في حصد العديد من الميداليات الذهبية. وقال عبدالله سويدان لـ«الإمارات اليوم»: «هدف المنتخب هو تحقيق الذهب في فئة الشابات عن طريق الصاعدة مروى سلمان في اختصاص المطاردة الفردية وسباق 500 متر سرعة».

وأضاف: «منتخب الشباب جديد، وفيه أسماء تشارك للمرة الأولى في البطولة، وستكون فرصة لاكتساب الخبرات». تابع: «منتخب الإمارات جميعه سنة أولى شباب، أي يعتبرون صغاراً، أما منتخب السيدات فهناك أمل في الوصول إلى النهائيات في المطاردة الفرقية والسرعة الفرقية وبقية الاختصاصات، إضافة إلى السباقات الفردية للبطلة الأولمبية صفية الصايغ، التي ستحتفل بالتأهل الأولمبي في أول بطولة تشارك فيها بعد خبر الصعود إلى أولمبياد باريس 2024».

وأكد سويدان أن المنتخب بكل فئاته استعد بشكل جيد في مضمار زايد الدولي للدراجات في الشارقة، من خلال سباقات الدوري المحلي للمضمار المنظمة من قبل اتحاد الدراجات بهدف تحسين الأداء.

. البطولة العربية تقام في ضيافة القاهرة خلال الفترة بين 22 و25 الجاري.