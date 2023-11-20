الامارات | «الفجيرة للفنون القتالية» و«مركز الإمارات» يتوّجان بلقبي البطولة العربية للجودو

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أحرز فريق شباب نادي الفجيرة للفنون القتالية لقب فئة الشباب في البطولة العربية للفئات العمرية للجودو، بحصوله على ست ميداليات (4 ذهبيات، وبرونزيتان)، وحقق مركز الإمارات للجودو لقب فئة الشابات في أول مشاركة له، بحصوله على خمس ميداليات (4 ذهبيات، وفضية).

وأقيمت البطولة برعاية سموّ الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي ولي عهد الفجيرة، وينظمها نادي الفجيرة للفنون القتالية، بالتعاون مع اتحاد الجودو، وإشراف الاتحاد العربي، بمجمع زايد الرياضي.

وضمت القائمة المتوجة بالميداليات الذهبية لنادي الفجيرة اللاعبين يزن مرشد «وزن تحت 60 كغم»، ومحمد وتار «تحت 73 كغم»، وسلطان الهوتي «تحت 81 كغم»، وراسول ايداميروف «تحت 100 كغم»، فيما حصدت ذهبيات مركز الإمارات اللاعبات شهد العبدولي «تحت 44 كغم»، وريان إسماعيل «تحت 48 كغم»، ونورة البلوشي «تحت 70 كغم»، وسهيلة القايدي «تحت 78 كغم».

وشارك في تتويج الفائزين عضو اللجنة الأولمبية، أمين السر العام لاتحاد الجودو ناصر التميمي، وأمين السر المساعد للاتحاد مدير البطولة محمد جاسم، وأعضاء الاتحاد: أحمد البلوشي، وعيسى بن هويدن، وعلي اليماحي، ونائب رئيس اللجنة العليا المنظمة، مدير نادي الفجيرة للفنون القتالية نادر أبوشاويش.