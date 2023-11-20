الامارات | الشارقة يطلب الفوز الثالث على التوالي في «آسيوية اليد» أمام ساي الهندي

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - واصل فريق الشارقة عروضه القوية في بطولة آسيا للأندية أبطال الدوري في كرة اليد، بتحقيقه أول من أمس انتصاراً عريضاً على فريق الجيش العراقي، بفارق 19 هدفاً وبنتيجة (35-16)، ضمن الجولة الثانية من المجموعة الثانية في دور المجموعات في البطولة المقامة في الكويت حتى 26 الجاري، بمشاركة 11 نادياً. وسيواجه الشارقة في الساعة الثالثة عصر اليوم بتوقيت الإمارات فريق ساي الهندي، حيث يسعى «الملك» لتحقيق الفوز الثالث على التوالي، بعد أن فاز في الجولة الأولى على القادسية الكويتي بنتيجة (30-28)، بينما كان الشارقة قد خضع لراحة أمس.

وفي بقية مباريات الشارقة بدور المجموعات، يلتقي غداً شباب صيدا اللبناني، قبل أن يختتم في 23 الجاري مشواره بلقاء العربي القطري، مع العلم أن لائحة البطولة تنص على اقتصار التأهل إلى نصف النهائي على صاحبي المركزين الأول والثاني من كل مجموعة. وفي بقية نتائج المجموعة الثانية، فاز العربي القطري على ساي الهندي بنتيجة (46-20)، والقادسية الكويتي على شباب صيدا اللبناني (32-25).

ويتصدر الشارقة، بالشراكة مع العربي القطري، المجموعة بأربع نقاط لكل منهما، بفارق نقطة عن شباب صيدا والقادسية في المركز الثالث، بينما الجيش العراقي وساي الهندي في المركز الأخير من دون نقاط. وتألق في صفوف الشارقة أمام الجيش العراقي المحترف البحريني الدولي علي عيد الفائز بجائزة أفضل لاعب، بجانب الحارس الدولي محمود الطاهر الذي تصدى لتسع كرات.

. الشارقة يتصدر المجموعة الثانية بـ 4 نقاط بالشراكة مع العربي القطري.