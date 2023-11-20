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ضياء السيد: روي فيتوريا تسرع في إستبعاد ثلاثي المنتخب

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ياسر رشاد - القاهرة - أكد ضياء السيد مدرب منتخب مصر السابق، أن بداية المنتخب الوطني في تصفيات كأس العالم، جيدة في بداية المباريات، رغم سهولة المجموعة ولكن هناك جدية.

وتابع السيد خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أمير هشام عبر برنامجه "+90" على قناة النهار: "بالرغم من سهولة المجموعة، ولكن هناك عمل واضح، والمنتخب قادر على التأهل للمونديال".

وأضاف ضياء السيد: "لا بد من إتاحة الفرصة للمدرب البرتغالي معرفة موعد نهاية والموسم، والحصول على 6 نقاط بداية رائعة، وعلينا غلق ملف التصفيات والتركيز في كأس الأمم الإفريقية".

وقال مدرب السابق: "استبعاد إمام عاشور وطارق حامد وحسين الشحات من معسكر منتخب مصر، كان فيه تسرع شديد من جانب فيتوريا وهو أمر طبيعي في كل المعسكرات، وكان لا بد من معالجة الأمر داخليًا، والثلاثي هام للمنتخب الوطني".

واختتم ضياء السيد: "تريزيجيه من أهم لاعبي منتخب مصر، ومحمد صلاح نعمة لمنتخب مصر ووضعنا في منطقة كنا لا نحلم بها ولا بد من الحفاظ عليها".

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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