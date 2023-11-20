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جهاز المنتخب الأوليمبي يؤكد استقرار حالة حسام عبد المجيد

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ياسر رشاد - القاهرة - أكد الجهاز الطبي للمنتخب الأوليمبي لكرة القدم استقرار حالة حسام عبد المجيد بعد إصابته فى تدريبات اليوم بإحدى الكرات المشتركة،  وقام محمود حرب المدير الادارى رفقة د.طارق سليمان طبيب المنتخب ود.صلاح عاشور أخصائي التأهيل والعلاج الطبيعي وعدد من اللاعبين بالاطمئنان على اللاعب وأسفرت الفحوصات الطبية عن حاجة اللاعب لعمل تعديل بسيط لرد عظمة الحاجز الانفي .

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ويخوض المنتخب الأوليمبي معسكر مغلق بالعاصمة الإدارية فى إطار برنامج إعداده للمشاركة فى دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024 .

هذا وقد طمأن الجهاز الطبي للمنتخب نظيره بالزمالك على استقرار حالة حسام عبد المجيد فى اتصال هاتفي جمع د.طارق سليمان طبيب المنتخب مع د.محمد أسامة طيب الزمالك .

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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