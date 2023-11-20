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بالصور .. جافي يتعرض لإصابة خطيرة ويغادر الملعب باكيا

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ياسر رشاد - القاهرة - تعرض بابلو جافي لإصابة قوية أثناء مشاركته فب مباراة إسبانيا أمام جورجيا والمقامة بينهما حاليا على ملعب ويفو خوسيه زوريلا ضمن منافسات الجولة العاشرة والأخيرة لمباريات المجموعة الأولى فى تصفيات أمم أوروبا يورو 2024.

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وشهدت الدقيقة 24 من عمر الشوط الأول تعرض جافي لإصابة قوية بعد التواء ركبته في احدي الكرات ليغادر ملعب المباراة باكيا ليدفع لويس دي لا فوينتي مدرب منتخب إسبانيا بسانسيت بدلا منه.

إصابة جافي

ومن المقرر أن يخضع جافي لفحوصات طبية لتحديد مدى إصابته ومدة غيابه عن الملاعب.

وحسم منتخب اسبانيا تأهله إلى كأس الأمم الأوروبية قبل جولتين، بعدما تصدر جدول مجموعته برصيد 18 نقطة حاليا، بينما يأتي جورجيا في المركز الرابع برصيد 8 نقاط فقط

الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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