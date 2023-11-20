البرتغال يضرب أيسلندا بثنائية في تصفيات يورو 2024

ياسر رشاد - القاهرة - حقق منتخب البرتغال فوزاً مستحقاً على ضيفه الأيسلندي بثنائية دون رد في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم ضمن منافسات التصفيات المؤهلة لكأس أمم أوروبا “يورو 2024”.

سيطر المنتخب البرتغالي كما هو متوقع على مجريات اللعب منذ الدقيقة الأولى من عمر المباراة، وفرض ضغطاً هجومياً على منتخب أيسلندا الذي تراجع إلى وسط ملعبه.

وصل منتخب البرتغال بالعديد من الفرص حتى نجح برونو فيرنانديز في تسجيل هدف التقدم في الدقيقة 37 من عمر الشوط الأول.

ولم يختلف الأمر كثيراً مع إنطلاق الشوط الثاني حيث واصل رفاق كريستيانو رونالدو ضغطهم الهجومي أمام الدفاعات المتكتلة لأيسلندا.

وفي الدقيقة 66 نجح المهاجم ريكاردو هورتا في مضاعفة تقدم منتخب البرتغال بتسجيل الهدف الثاني.

إستمرت سيطرة المنتخب البرتغالي حتى أطلق حكم المباراة صافرة النهاية معلناً فوز أصحاب الأرض بنتيجة 2-0.

وكان المنتخب البرتغالي قد حسن تأهله لنهائيات يوو 2024 مبكراً بعد فوزه بجميع مبارياته في التصفيات حتى الآن.