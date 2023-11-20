مدرب منتخب السيدات : تحدينا الظروف الصعبة.. ونتمنى التوفيق أمام الكاميرون

ياسر رشاد - القاهرة - علق محمد كمال، المدير الفني لمنتخب الكرة النسائية تحت 20 عاما، على الفوز بسداسية نظيفة على الكونغو برازافيل، في إياب الدور الثاني من التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2024.

إقرأ أيضًا..



وقال كمال في تصريحات تلفزيونية ببرنامج (الريمونتادا) المذاع عبر فضائية (المحور): " تخطينا مرحلة صعبة خلال الفترة الماضية بعد التغلب على منتخبي ساوتومي والكونغو".

وتابع: "لاعبات المنتخب من مواليد 2006 و2007، وظروف المباريات صعبة عليهم ولكن نجحوا في التغلب عليها".

وأتم: "المواجهة المقبلة ستكون مع الكاميرون، ونتنمى تحقيق نتيجة إيجابية والتأهل لكأس العالم للناشئات 2024 بكولومبيا".