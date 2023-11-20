مدير منتخب مصر: قرار عودة الثلاثي المُستبعد يخص فيتوريا

ياسر رشاد - القاهرة - أكد محمد غرابة مدير منتخب مصر الأول لكرة القدم، أن الفوز ضد سيراليون كان هام للغاية، خاصةً أنه جاء في ظل ضيق الوقت وخوض مران وحيد قبل المباراة.

وتابع غرابة خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أمير هشام عبر برنامجه "+90" على قناة النهار: "الفوز في أول مباراتين بالتصفيات أمر جيد وفرصة مميزة لفرض السيطرة على المجموعة منذ بدايتها".

وأضاف محمد غرابة: "ما حدث مع محمد صلاح نجم المنتخب من جانب الجماهير، أمر طبيعي يحدث مع كل النجوم، وبالنسبة للجماهير وجود صلاح والنني أمر مميز لهم ورغبة في التقاط الصور التذكارية، ونزلنا الملعب بشكل سريع لمنع أي مشكلة، والشعب الليبيري من أطيب الشعوب وكان هناك حراسة خاصة وتأمين جيد منذ اليوم الأول".

واستطرد: "روي فيتوريا مدرب واقعي وهدفنا كان الفوز وحصد ثلاث نقاط، والفوز كان أهم من الأداء بسبب الظروف المحيطة، وحلم التأهل لكأس العالم موجود، وكل المباريات بالنسبة لنا مهم، وهدفنا استمرار الفوز".

واختتم محمد غرابة "استبعاد إمام عاشور وطارق حامد وحسين الشحات من معسكر منتخب مصر جاء للأسباب المعلنة عبر بيان الاتحاد المصري، وإمكانية ضمهم مرة أخرى أمر يعود للجهاز الفني بقيادة فيتوريا ولم أتحدث معه حول الأمر والثلاثي لم يقدم أي اعتذار حتى الآن بسبب ضيق الوقت ولكن سيتم تقديم اعتذار منهم بالفترة المقبلة".