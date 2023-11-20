شكرا لقرائتكم خبر عن محمد عبد المنعم يحصد ذهبية الخطف ببطولة العالم للأثقال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - توج محمد عبد المنعم لاعب المنتخب الوطنى لرفع الاثقال بالميدالية الذهبية فى منافسات الخطف بوزن 81 كجم ببطولة العالم بالمكسيك تحت 20 سنة .

وحصد سيد على، لاعب منتخب رفع الأثقال، برونزية الخطف وفضية الكلين وفضية المجموع فى وزن أقل من 61 كجم.

وحصدت حبيبة سعد من قبل برونزية الخطف فى وزن أقل من 45 كجم فيما إحتل حلمى عبد البارى المركز الرابع فى منافسات الخطف وزن 67 كجم.

فيما يخوض اللاعب سعد هلال منافسات وزن 89 كجم الثانية صباح يوم 21 نوفمبر، ومحمود حسنى الحادية عشرة مساء نفس اليوم بمنافسات وزن 96 كجم، ورحمة أحمد فى الثانية صباح 22 نوفمبر فى وزن 81 كجم، وفاطمة محمود صادق الحادية عشرة يوم 22 نوفمبر القادم ووزن 87 كجم، وشيماء خالد الثامنة مساء اليوم التالى فى وزن + 87 كجم.