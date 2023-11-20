شكرا لقرائتكم خبر عن مواجهات قوية فى سادس جولات دورى سيدات الطائرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقام على مدار اليوم، الإثنين، مواجهات قوية فى الجولة السادسة بدورى سيدات الكرة الطائرة الممتاز للموسم المحلى 2023 / 2024 على صعيد المجموعتين الأولى والثانية.

وتشهد هذه الجولة لقاءات بين كل من: الصيد مع الاتحاد السكندرى والأهلى مع الواى وأصحاب الجياد مع الشمس ووادى دجلة مع دلفى بالمجموعة الأولى ، بينما تشهد المجموعة الثانية لقاءات بين كلا من ، المقاولون مع سبورتنج و الزمالك مع الطيران و هليوبوليس مع سموحة و الزهور مع 6 أكتوبر .

فيما تشهد الجولة المقبلة المقرر لها يوم الجمعة القادم لقاءات بين كلا من، الشمس مع وادى دجلة و دلفى مع الصيد و الاتحادالسكندرى مع الأهلى و الواى وأصحاب الجياد بالمجموعة الأولى ، و سموحة مع الزهور و 6 أكتوبر مع المقاولون و سبورتنج مع الزمالك و الطيران مع هليوبوليس بالمجموعة الثانية .