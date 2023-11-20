الونش والجزيري يخوضان المرحلة الأخيرة للتأهيل قبل المشاركة فى تدريبات الزمالك

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القاهرة - سامية سيد - يخوض ثنائي فريق الكرة الأول بنادى الزمالك محمود حمدي "الونش" وسيف الدين الجزيري المرحلة الأخيرة من التأهيل قبل العودة للمشاركة فى التدريبات الجماعية، واستخدم الثنائي "قناع التدريب الأوكسجيني" والذى تم استقدامه بالتنسيق مع الجهاز الطبي بقيادة الدكتور محمد أسامة.

وأوضح علاء رجب، مخطط الأحمال بالفريق، أن الهدف من استخدام "قناع التدريب الأوكسجيني" تقليل نسبة الأوكسجين أثناء المران، بهدف زيادة التحمل الدوري التنفسي، كما يعتبر التدريب بهذا القناع بمثابة تدريب في المرتفعات والمناطق ذات الضغط المرتفع.

وأكد مخطط الأحمال أن استخدام "قناع التدريب الأوكسجيني" مع محمود حمدي "الونش" وسيف الدين الجزيري خلال التدريبات التأهيلية الخاصة بهما اليوم جاء بالتنسيق مع الجهاز الطبي بقيادة الدكتور محمد أسامة، نظرا لأن الثنائي فى المراحل الأخيرة من البرنامج التأهيلي قبل العودة للمشاركة في التدريبات الجماعية.

وأشار إلى أن هذا الجهاز يعمل على تحسين أداء الجهاز الدوري التنفسي للثنائي خاصة في ظل غيابهما منذ فترة عن المشاركة، مشددا أن هذا الأمر يتم عملة في جميع الحالات المتشابهة بالتنسيق مع الدكتور محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي للفريق.

ويستضيف الزمالك فريق أبو سليم الليبي فى السادسة مساء الأحد 26 نوفمبر، فى مباراة الجولة الأولى بالمجموعة الثانية لمنافسات الكونفدرالية الأفريقية.