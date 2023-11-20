شكرا لقرائتكم خبر عن رضا سليم يبدأ التأهيل من جراحة الترقوة على هامش تدريبات الأهلي والان مع تفاصيل الخبر
وتعرض رضا سليم للإصابة في مباراة فريقه أمام صن داونز في إياب نصف نهائي الدوري الإفريقي لكرة القدم، قبل أن يخضع لعملية جراحية لتثبيت عظمة الترقوة، فيما يغيب 3 أشهر عن الملاعب، ويخضع لبرنامج تأهيلي عبارة عن تدريبات في الجيم وتقوية وجري حول الملعب وتدريبات بالكرة بدون التحامات، من أجل الحفاظ على لياقته البدنية، والتي ستتأثر بسبب ابتعاده عن المشاركة مع فريقه في المباريات.
وتعادل الأهلي مع الجونة بهدف لكل فريق، فى المباراة التى أقيمت باستاد خالد بشارة بالجونة والمؤجلة من الجولة الرابعة لمسابقة الدوري الممتاز.
ويستهل الأهلي حملة الدفاع عن لقب دوري أبطال أفريقيا، الذي تُوج به الموسم الماضي على حساب الوداد المغربي، عندما يستضيف ميدياما، ثم يحل ضيفاً على يانج أفريكانز فى تنزانيا، قبل أن يواجه شباب بلوزداد فى الجولة الثالثة من دور المجموعات.
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