شكرا لقرائتكم خبر عن رضا سليم يبدأ التأهيل من جراحة الترقوة على هامش تدريبات الأهلي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأ المغربي رضا سليم لاعب الأهلي برنامجه التأهيلي مع بداية عودة فريقه لاستئناف التدريبات الجماعية أمس، الأحد، بعد الحصول على الضوء الأخضر من الجهاز الطبي برئاسة الدكتور أحمد جاب لبدء فترة التأهيل، عقب إجراء جراحة عظمة الترقوة.

وتعرض رضا سليم للإصابة في مباراة فريقه أمام صن داونز في إياب نصف نهائي الدوري الإفريقي لكرة القدم، قبل أن يخضع لعملية جراحية لتثبيت عظمة الترقوة، فيما يغيب 3 أشهر عن الملاعب، ويخضع لبرنامج تأهيلي عبارة عن تدريبات في الجيم وتقوية وجري حول الملعب وتدريبات بالكرة بدون التحامات، من أجل الحفاظ على لياقته البدنية، والتي ستتأثر بسبب ابتعاده عن المشاركة مع فريقه في المباريات.