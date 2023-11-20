الامارات | الموت يفجع نجم البرازيل.. أزمة قلبية تودي بحياة والد فيرمينو في دبي

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قالت صحيفة ذا صن البريطانية إن النجم روبرتو فيرمينو تلقى صدمة موجعة عقب وفاة والده أثناء رحلة مع العائلة إلى دبي.

ذكرت الصحيفة أن لاعب ليفربول السابق والأهلي السعودي الحالي، نعى والده عقب تأكد وفاته بأزمة قلبية في الإمارات.

ونشر الدولي البرازيلي على منصة إنستغرام قائلاً: "ليس كل الأبطال يرتدون العباءات، بعضهم يطلق عليه اسم "أبي" "كان والدي، خوسيه، بطل طفولتي، مصدر إلهام ومثال".

وأوضحت: "والد فيرمينو أصيب بنوبة قلبية أثناء رحلة عائلية إلى دبي، بعد فترة وجيزة من وجوده مع العائلة في مدينة الملاهي".