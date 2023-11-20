مواعيد مباريات اليوم الإثنين والقنوات الناقلة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – معتز عباس:

تتجه أنظار محبي وعشاق كرة القدم، اليوم الإثنين، لمتابعة الكثير من المباريات الهامة والمثيرة في أكثر من بطولة دولية، أبرزها التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026، وتصفيات يورو 2024.

وتقام مباريات الجولة العاشرة والأخيرة من تصفيات يورو 2024 والتي ستكون من أبرزها مباراة إيطاليا وأوكرانيا.

وإليكم جدول مباريات اليوم الإثنين 20 نوفمبر

جدول مباريات تصفيات يورو 2024

أوكرانيا – إيطاليا في الساعة 9:45 مساءًا على فضائية beIN Sports HD 1

مقدونيا الشمالية - إنجلترافي الساعة 9:45 مساءًا على فضائية beIN Sports HD 2

التشيك – مولدوفا في الساعة 9:45 مساءًا على فضائية beIN Sports HD 3

لبانيا - جزر فارو في الساعة 9:45 مساءًا على فضائية beIN Sports HD 4

ايرلندا الشمالية – الدنمارك في الساعة 9:45 مساءًا على فضائية beIN Sports HD 5

سلوفينيا - كازاخستان في الساعة 9:45 مساءًا على فضائية beIN Sports HD 6

سان مارينو - فنلندا في الساعة 9:45 مساءًا على فضائية beIN Sports HD 8

تصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2026

جيبوتي - غينيا بيساو في الساعة 3 مساءً على فضائية SSC1 HD

جامبيا - ساحل العاج في تمام الساعة 6 مساء على فضائية SSC1 HD

ليبيريا - غينيا الاستوائية في تمام الساعة 6 مساء على فضائية SSC Extra 1 HD

تشاد – مدغشقر في تمام الساعة 9 مساء على فضائية SSC Extra 1 HD

سيشيل – كينيا في تمام الساعة 9 مساء على فضائية SSC Extra 2 HD