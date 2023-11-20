شكرا لقرائتكم خبر عن لجنة تخطيط الأهلى تدرس إقناع كولر بإعارة كريستو فى الميركاتو الشتوى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تدرس لجنة التخطيط بالنادي الأهلي إقناع مارسيل كولر المدير الفني بالموافقة على خروج التونسي محمد الضاوي كريستو للإعارة، لأحد الأندية الراغبة فى التعاقد معه خلال فترة الانتقالات الشتوية يناير المقبل، من أجل إكسابه الخبرات التى تنقصه والحصول على فرصة أكبر للمشاركة وإظهار قدراته، قبل العودة مجددا للقلعة الحمراء مثقلا بالخبرات التي اكتسبها خارج الجزيرة.

وترى لجنة التخطيط أن خروج كريستو للإعارة سيكون مهماً فى إثقال مهارة اللاعب، وتكرار تجربة الجزائري أحمد قندوسي، المعار فى الموسم الحالي إلى سيراميكا وتألق بشكل لافت للنظر مع فريقه الحالي وأصبح هداف سيراميكا وضمن هدافي الدوري، كما أن قرار خروج كريستو سيعود بالنفع على الأهلي الذي يؤمن بقدرات اللاعب الفنية، ويرى أنه يملك إمكانيات فنية عالية، ولكنه ينقصه الخبرات واللعب الجماعي مع باقي زملائه.