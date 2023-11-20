شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس الزمالك يجتمع اليوم لاستكمال تشكيل الأجهزة الفنية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعقد مجلس إدارة نادى الزمالك ، برئاسة حسين لبيب، اجتماعاً لمجلس الإدارة اليوم، الاثنين، بمقر النادى بميت عقبة، لاستكمال الجلسة السابقة التي عٌقدت الاثنين الماضى. ويشهد اجتماع اليوم استكمال تشكيل الأجهزة الفنية لمختلف الألعاب الرياضية بالنادى، وكذلك ما يٌستجد من أعمال.

واستقبل مجلس الزمالك الثلاثاء الماضى المرشحين الذين خاضوا الانتخابات الأخيرة، بناء على الدعوة التي وجهت لهم، في إطار تأكيد المجلس أنه لا إقصاء لأى فرد أو طرف هدفه خدمة القلعة البيضاء.

وحرص مجلس الإدارة على استقبال المرشحين للانتخابات الأخيرة والترحيب بهم والاستماع للمقترحات المقدمة من جانبهم للمشاركة في تحمل المسئولية من خلال عمل جماعي منظم يؤسس لمرحلة جديدة، للتأكيد أن شعار الزمالك أولا هو الحقيقة الواقعة، وأن الزمالك يسع ويحترم الجميع.

وأكد مجلس الزمالك للمرشحين فى الانتخابات الأخيرة ضرورة الاستفادة منهم فى المرحلة المقبلة لصالح نادي الزمالك، مشددا على أن النادي يستوعب جميع أبنائه الذين يتطلعون لخدمة القلعة البيضاء.