شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب الشباب يختتم تدريباته استعدادا للمغرب فى ختام بطولة شمال أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يختتم منتخب الشباب بقيادة وائل رياض، اليوم الاثنين، تحضيراته لمواجهة المغرب فى الثالثة عصر غد، الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة الرابعة والأخيرة من بطولة شمال أفريقيا، التي يشارك فيها المنتخب الوطني للشباب كبروفة للاستحقاقات المقبلة.

وتستضيف تونس بطولة شمال أفريقيا تحت 20 عامًا خلال شهر نوفمبر الجارى، والتي تسعى من خلالها المنتخبات للاستعداد لتصفيات كأس أمم أفريقيا وكأس العالم، وكان المنتخب التونسي كان من حقق لقب البطولة الماضية، ولكن هذه النسخة من المتوقع أن تكون المسابقة أقوى مع أجيال مميزة للغاية في المغرب ومصر تحديدًا.

وتعادل منتخب مصر للشباب من نظيره الليبي بهدف لكل فريق، في المباراة التي جمعتهما الأربعاء الماضي في افتتاح مشواره ببطولة شمال افريقيا، قبل أن يحقق الفوز المثير على الجزائر في الجولة الثانية من البطولة بثلاثية دون رد، بعدها واجه المنتخب التونسي مستضيف البطولة، أمس الأحد، ثم يختتم مشواره غدا بمواجهة المغرب.

وتضم قائمة منتخب مصر 22 لاعبا كالتالي: عبد المنعم تامر ، أحمد وهبة ، أحمد جابر ، معتز محمد ، أحمد عابدين ، حسام عوض الله ، محمد سمير ، يوسف عبد الحفيظ ، حسن أبو المعاطي ، مهاب سامي ، مروان محمود ، أحمد خالد كباكا، فارس خالد ، محمد السيد ، هادي عامر، كريم حامد، محمد عبد الله، عمرو خالد، عمر خضر، مهند محمد ، كريم سعيد ، محمد زعلوك.