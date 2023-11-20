شكرا لقرائتكم خبر عن البنك الأهلى يؤجل التعاقد مع مهاجم أجنبى بعد اقتراب عودة ناصر منسى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر مسئولو نادى البنك الأهلى تأجيل فكرة التعاقد مع مهاجم أجنبى خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، وذلك بعد عقد جلسة مع الجهاز الفني الجديد بقيادة طارق مصطفى، الذى طالب بالصبر على ملف التدعيم لحين الوقوف على احتياجات الفريق.

ومن جانب آخر، فتح مسئولو نادى البنك الأهلى خطوط اتصال مع ناصر منسى مهاجم فريق الزمالك للعودة مرة أخرى للفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، وذلك بعد ابتعاده عن المشاركة مع الفريق الأبيض خلال المرحلة الماضية.

وانتقل ناصر منسى إلى نادى الزمالك يناير الماضى لمدة 5 مواسم مقابل ما يقرب من 20 مليون جنيه لنادى البنك الأهلى وإعارة حسام أشرف لمدة موسم.

وشارك ناصر منسي مع نادي البنك الأهلي فى 37 مباراة، سجل خلالها 14 هدفًا وصنع 5 أهداف على مدار موسمين تقريبًا مع الفريق.

ويلتقى فريق البنك الأهلى مع سيراميكا ضمن مباريات الجولة السابعة من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز "دورى Nile"، حيث تقام الجمعة 1 ديسمبر باستاد القاهرة الدولى فى السابعة مساء.