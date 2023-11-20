المنتخب الأولمبي ينهى معسكره التحضيرى للأولمبياد بالعاصمة الإدارية غدا

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القاهرة - سامية سيد - يُنهي المنتخب الأولمبي، بقيادة مدربه البرازيلي روجيريو ميكالي، غدا الثلاثاء، معسكره التدريبي بالعاصمة الإدارية، والذى خاضه أولمبي الفراعنة فى ضوء الاستعداد لدورة الألعاب الأولمبية المقرر لها الصيف المقبل فى العاصمة الفرنسية باريس.

وحرص ميكالى فى هذا المعسكر، الذي غابت عنه المباريات الودية، على خوض مرحلة جديدة من التدريبات عنوانها الوصول إلى مرمى المنافس من أقصر طريق، وهز الشباك بأقل مجهود، شرط الالتزام الكامل بالجمل الفنية والفكر الخططى له، سواء كانت الكرة مع لاعبينا، أو مع منافسيهم، وفى الحالة الثانية جاءت التعليمات فى اطار كيفية استعادة الكرة من المنافس وبناء الهجمة بالشكل الذى يقود اللاعب لهز الشباك بسهولة.

التدريبات نفذها اللاعبون بشكل جيد فى ظل ارتفاع نسبة استجابتهم لفكر المدرب البرازيلى وتعودهم وحفظهم لأفكاره السابقة، والتى تعتبر جزءا أساسيا لا غنى عنه فى الفصل الجديد الذى جعل نجوم المنتخب الأوليمبي يظهرون وكأنهم جسدا واحدا فى الهجوم والدفاع من كثرة الانسجام والتناغم.

وشهد التدريبات محمد بركات عضو مجلس الإدارة والمشرف على المنتخب ، وحرص على تبادل الحوار مع ميكالى ومساعده تياجو المدرب العام قبل انطلاق المران للاطمئنان عن أحوال المنتخب ومعرفة مطالب المدرب بشكل مستمر ومتواصل.