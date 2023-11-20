الامارات | محمد صلاح يتألق مع منتخب مصر.. اتحاد الكرة يتغنى بهداف ليفربول

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - واصل النجم المصري محمد صلاح تألقه هذا الموسم ولكن هذه الفترة مع المنتخب المصري حيث نجح في قيادة منتخب بلاده، إلى الفوز في مباراتين ليتصدر بهما المجموعة الأولى في التصفيات الأفريقية المؤهلة إلى كأس العالم 2026، وذلك بعدما فاز المنتخب المصري على سيراليون بنتيجة 2-0 في ختام التجمع الدولي للمنتخبات.

وتغنى حساب اتحاد الكرة المصري عبر منصة "أكس" بإنجازات وأرقام اللاعب خلال المباراتين، حيث نجح صلاح بالتسجيل والصناعة أمام جيبوتي وسيراليون.

وقال حساب الاتحاد المصري في تغريدته: "منتخب مصر في تصفيات كأس العالم 2026، سجل 8 أهداف حتى الآن، محمد صلاح ساهم في 6 أهداف - سجل 4 - وصنع 2".

ووصل محمد صلاح مع المنتخب المصري في مسيرته الدولية إلى 30 تمريرة حاسمة بعدما صنع الهدف الثاني لمصر في مواجهة سيراليون في المباراة التي انتهت بثنائية نظيفة للفراعنة، ورفعت مصر رصيدها إلى 6 نقاط من انتصارين متتاليين في صدارة المجموعة الأولى.

ويذكر أن محمد صلاح هو هداف ليفربول في الموسم الحالي بالدوري الإنجليزي وينافس النرويجي هالاند هداف مانشستر سيتي في صدارة هدافي البطولة.