شبانة: لا نية في الزمالك للتعاقد مع بيسيرو

ياسر رشاد - القاهرة - تحدث الإعلامي محمد شبانة عبر برنامجه الإذاعي من الآخر على شعبي اف ام، ان هناك انباء ترددت في الفترة الاخيرة بقوة عن اهتمام الزمالك بالتعاقد مع المدير الفني السابق للأهلي بيسيرو.

وأضاف شبانة ان المسؤولين داخل القلعة البيضاء نفوا له بشكل شخصي اهتمام مجلس الادارة بالتعاقد مع المدير الفني البرتغالي، مؤكدا على ان هناك اعتماد كبير على معتمد جمال في الفترة القادمة.

وأشار شبانة الى ان اسم بيسيرو وتردده كان غريب في الفترة الاخيرة خاصة بعد تراجع نتائجه مع جميع الفرق التي قادها فنيا بعد الخروج من الأهلي.

في سياق متصل نجح مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة الكابتن حسين لبيب في نقل مباراة سوار الغيني المقرر لها يوم 3 ديسمبر المقبل في الجولة الثانية لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، لتقام باستاد السلام في السابعة مساءً، بدلا من إقامتها في مدينة بواكي بكوت ديفوار.