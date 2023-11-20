جدول مباريات اليوم الاثنين 20 نوفمبر 2023 والقنوات الناقلة

ياسر رشاد - القاهرة - يشهد اليوم الاثنين الموافق 20 نوفمبر 2023، العديد من المباريات الهامة والقوية بمختلف أنحاء العالم، حيث تقام مواجهات ببطولة تصفيات أفريقيا لكأس العالم، بجانب تصفيات أمم أوروبا.

ويأتي علي رأس مباريات اليوم المنتظرة، لقاء أوكرانيا ضد إيطاليا في تصفيات أوروبا، بجانب مواجهة الأهلي والجزيرة اليوم في كأس السوبر لكرة السلة.

موعد مباراة الأهلي والجزيرة في كأس السوبر لكرة السلة

الأهلي ضد الجزيرة، في تمام السادسة مساءً بتوقيت مصر، السابعة بتوقيت السعودية، وتُذاع عبر قناة "أون تايم سبورتس 1".

مواعيد مباريات تصفيات كأس العالم اليوم

جيبوتي ضد غينيا بيساو، في تمام الثالثة مساءً بتوقيت مصر، الرابعة بتوقيت السعودية، وتُذاع عبر قناة "SSC1 HD".

جامبيا ضد ساحل العاج، في تمام السادسة مساءً بتوقيت مصر، السابعة بتوقيت السعودية، وتُذاع عبر قناة "SSC1 HD".

ليبيريا ضد غينيا الإستوائية، في تمام السادسة مساءً بتوقيت مصر، السابعة بتوقيت السعودية، وتُذاع عبر قناة "SSC EXTRA 1 HD".

السيشيل ضد كينيا، في تمام التاسعة مساءً بتوقيت مصر، العاشرة بتوقيت السعودية، وتُذاع عبر قناة "SSC EXTRA 2 HD".

تشاد ضد مدغشقر، في تمام التاسعة مساءً بتوقيت مصر، العاشرة بتوقيت السعودية، وتُذاع عبر قناة "SSC EXTRA 1 HD".

مالي ضد جمهورية إفريقيا الوسطى، في تمام التاسعة مساءً بتوقيت مصر، العاشرة بتوقيت السعودية، وتُذاع عبر قناة "SSC1 HD".

مواعيد مباريات تصفيات أمم أوروبا اليوم

أوكرانيا ضد إيطاليا، في تمام العاشرة إلا ربع مساءً بتوقيت مصر، الحادية عشر إلا ربع بتوقيت السعودية، وتُذاع عبر قناة "beIN Sports HD 1".

مقدونيا الشمالية ضد إنجلترا، في تمام العاشرة إلا ربع مساءً بتوقيت مصر، الحادية عشر إلا ربع بتوقيت السعودية، وتُذاع عبر قناة "beIN Sports HD 2".

التشيك ضد مولدوفا، في تمام العاشرة إلا ربع مساءً بتوقيت مصر، الحادية عشر إلا ربع بتوقيت السعودية، وتُذاع عبر قناة "beIN Sports HD 3".

ألبانيا ضد جزر فاروه، في تمام العاشرة إلا ربع مساءً بتوقيت مصر، الحادية عشر إلا ربع بتوقيت السعودية، وتُذاع عبر قناة "beIN Sports HD 4".

إيرلندا الشمالية ضد الدنمارك، في تمام العاشرة إلا ربع مساءً بتوقيت مصر، الحادية عشر إلا ربع بتوقيت السعودية، وتُذاع عبر قناة "beIN Sports HD 5".

سلوفينيا ضد كازاخستان، في تمام العاشرة إلا ربع مساءً بتوقيت مصر، الحادية عشر إلا ربع بتوقيت السعودية، وتُذاع عبر قناة "beIN Sports HD 6".

سان مارينو ضد فنلندا، في تمام العاشرة إلا ربع مساءً بتوقيت مصر، الحادية عشر إلا ربع بتوقيت السعودية، وتُذاع عبر قناة "beIN Sports HD 8".

مواعيد مباريات دوري الدرجة الثانية المصري

أسوان ضد أبو قير للأسمدة، في تمام الثانية والنصف مساءً بتوقيت مصر، الثالثة والنصف بتوقيت السعودية.

حرس الحدود ضد مصر المقاصة، في تمام الثانية والنصف مساءً بتوقيت مصر، الثالثة والنصف بتوقيت السعودية.

بروكسي ضد النصر للتعدين، في تمام الثانية والنصف مساءً بتوقيت مصر، الثالثة والنصف بتوقيت السعودية.

غزل المحلة ضد لافيينا أف سي، في تمام الخامسة مساءً بتوقيت مصر، السادسة بتوقيت السعودية.